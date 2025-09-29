Vale Tudo: Saiba o que acontecerá na novela na semana da morte de Odete Roitman

A cena da morte da vilã Odete Roitman já tem data para ir ao ar! Saiba o que mais vai acontecer na novela na semana da tragédia

A novela Vale Tudo se aproxima da reta final e os telespectadores estão prestes a conferir a tão esperada cena da morte da vilã Odete Roitman (Debora Bloch). A sequência do assassinado da personagem irá ao ar nos capítulos dos dias 6 e 7 de outubro. Que tal saber o que mais vai acontecer na novela na semana?

Na semana entre 6 e 11 de outubro, a novela Vale Tudo mostrará que Odete está organizando uma viagem para o exterior e deixa tudo pronto na empresa. Enquanto isso, Marco Aurélio, Fátima e César falam sobre a vilã. Logo depois, Odete recebe uma pessoa em seu quarto no hotel de luxo e aparece morta logo depois.

Na sequência, a novela entra em um clima de mistério por causa da investigação da morte de Odete. Vários personagens serão colocados como suspeitos e prestarão depoimentos à polícia. Enquanto isso, as vidas dos personagens seguem adiante.

Marco Aurélio assume a presidência da TCA; a empresa de Raquel e Poliana é contratada por uma empresa multinacional; Maria de Fátima é ameaçada de despejo; Leonardo é escolhido como doador para Afonso; e, Daniela e Luciano se casam.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 6 a 11 de outubro:

Capítulo 163 – Segunda-feira, 6 de outubro

Raquel confessa a Ivan que teme que Maria de Fátima atente contra Odete. Celina se preocupa com o sumiço de Heleninha. Odete passa as últimas orientações para Consuêlo antes de viajar. Odete fica surpresa ao saber que Maria de Fátima está viva. Marco Aurélio, Maria de Fátima e César têm planos em relação a Odete. Odete recebe uma pessoa em seu quarto.

Capítulo 164 – Terça-feira, 7 de outubro

Odete é encontrada morta em seu quarto de hotel. Raquel e Ivan desconfiam de Maria de Fátima. Freitas recebe uma ligação informando sobre a morte de Odete. Afonso e Heleninha indicam Marco Aurélio para substituir Odete na presidência da TCA. Depois de olhar as imagens das câmeras de segurança do hotel, o delegado Mauro identifica as pessoas suspeitas de terem tirado a vida de Odete.

Capítulo 165 – Quarta-feira, 8 de outubro

Todos se arrumam para o enterro de Odete. Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional. Bartolomeu pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete. Consuelo estranha a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. Marco Aurélio diz a Leila que ela precisa confiar nele. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato de Odete.

Capítulo 166 – Quinta-feira, 9 de outubro

Suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.

Capítulo 167 – Sexta-feira, 10 de outubro

Daniela é contratada pela Paladar como advogada. Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Maria de Fátima é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Cecilia e Laís descobrem uma informação importante sobre Luiz. César despreza Maria de Fátima. Raquel aconselha Maria de Fátima a arrumar um emprego. Leonardo tem uma convulsão e desmaia.

Capítulo 168 – Sábado, 11 de outubro

Celina avisa a Afonso e Solange que os exames de Leonardo estão bons e que o transplante será realizado. Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.

