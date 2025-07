Vale Tudo: Saiba como Afonso termina o casamento com Fátima

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Fátima será desmascarada por Afonso, que descobre traição e coloca ponto final no casamento

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, o casamento de Afonso (Humberto Carrão) e Fátima (Bella Campos) chega ao fim. E tudo acontecerá após um personagem revelar todas as armações da vilã para o marido dela. Saiba como acontecerá:

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Sardinha (Lucas Leto) é o responsável por dar o pontapé inicial na separação de Fátima e Afonso. Isso porque ele chama o ricaço para uma conversa após descobrir várias armações da jovem vilã. Sardinha conta para Afonso que Fátima roubou um convite para ir à festa da Tomorrow, que foi ela quem jogou fora o projeto de Solange (Alice Wegmann) para acabar com a viagem dela com Afonso e também entrega que a esposa dele nunca terminou o namoro com César (Cauã Reymond) e eles vivem um romance até hoje.

Com todas as revelações, Afonso fica furioso e vai atrás da esposa. Ele encontra o nome do hotel onde ela se encontra com o amante e dá um flagra nos dois. Afonso vê Fátima e César na cama e vira uma fera. Ele dá um soco no amante da esposa e briga com ela.

Fátima, que já estará grávida, vai atrás de Afonso para acalmá-lo, mas já é tarde demais. Ela acaba assumindo que o traiu durante todo o namoro e que não sabe quem é o pai do bebê. Inclusive, ela diz que se casou por interesse financeiro.

As cenas devem ir ao ar a partir de 10 de agosto.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 10 a 12 de julho:

Capítulo 88 - Quinta-feira, 10 de julho

Celina disfarça para Odete não desconfiar da ligação de Raquel. Dra. Ana se preocupa com o tratamento de Heleninha. Raquel aceita as justificativas de Celina e decide formar uma sociedade para a compra da Paladar. Bartolomeu fica desconfiado ao ver documentos da contabilidade da TCA nas mãos de Leila. Celina deixa Odete estarrecida ao revelar o motivo para ter feito o saque em sua conta. Raquel e Poliana visitam os espaços da Paladar. Maria de Fátima chega ao altar ao lado de Afonso.

Capítulo 89 - Sexta-feira, 11 de julho

Maria de Fátima e Afonso se casam. Raquel e Poliana se desesperam ao perceber que o desumidificador da Paladar está em chamas. Solange confronta Maria de Fátima, sem perceber que sua conversa está sendo gravada. Afonso manda o segurança retirar Solange da festa. Odete destrata Fernanda. Poliana avisa a Raquel que eles perderam tudo que estava na Paladar. Maria de Fátima e Afonso viajam para Paris, e Odete embarca para a Europa com Walter. Na passagem de tempo, Raquel já está desmontando o restaurante para assumir a Paladar. Celina avisa a Odete que Heleninha está de volta ao Brasil. Heleninha conta a Celina que está casada com Ivan.

Capítulo 90 - Sábado, 12 de julho

Marco Aurélio lembra a Leila que a clínica de estética do casal é de fachada. Vasco compartilha com Consuêlo seu desejo de arrendar o bar que foi de Poliana. Renato comenta com Solange que corre o risco de fechar a Tomorrow, e demite Bartolomeu e Marieta. Raquel renova seu visual. Tiago e Fernanda dormem juntos. Solange cria um projeto de revista de bordo para Renato vender para a TCA e salvar a Tomorrow. Renato se surpreende com a chantagem de Marco Aurélio. Raquel fecha contratos para a Paladar. Celina fica nervosa quando Heleninha pergunta sobre as pastas da Paladar que a tia tem nas mãos.

