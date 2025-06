Vale Tudo: Renato toma atitude drástica ao saber de romance de Marco Aurélio e Leila

Ao saber do romance de Marco Aurélio e Leila, Renato toma atitude drástica e fica inconformado ao descobrir paixão do primo e da ex

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o romance de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) não vai agradar nem um pouco Renato (João Vicente de Castro). Após voltar de viagem, o dono da Tomorrow, que não quis assumir um namoro com a loira, ficará sabendo que o primo está quase namorando com ela.

No capítulo de segunda-feira, 09, o empresário chegou ao apartamento do ex-marido de Heleninha (Paolla Oliveira) e percebeu que ele está apaixonado. Ao conversar com ele, Renato ficará sabendo da novidade e não gostará nem um pouco.

“Pela Leila? Pela minha Leila?”, questionará o patrão de Solange (Alice Wegmann) desacreditado. "É, mas no caso, agora, ela é a minha Leila", responderá Marco Aurélio, que já enviou flores e até uma joia para amada, com quem foi para cama e a fez ter seu primeiro orgasmo na vida.

“E eu cheguei no Rio pensando em voltar com ela, em repensar. Talvez esteja na hora mesmo de assentar, investir mesmo em um relacionamento" , falará Renato e o primo avisará que isso não será possível com a moça, pois, ele já está com ela.

O empresário não ficará conformado e procurará a loira. Com a situação, Renato tomará uma atitude drástica e deixará o apartamento de Marco Aurélio. O funcionário de Odete Roitman (Debora Bloch) então chamará Leila para morar com ele e eles se casarão.

Marco Aurélio conta com a ajuda de Fátima para roubar criança

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Marco Aurélio (Alexandre Nero) pedirá a ajuda de Maria de Fátima (Bella Campos) para roubar Sarita (Luara Telles) de sua irmã, Cecília (Maeve Jinkings), e de sua cunhada, Laís (Lorena Lima).

Segundo o Notícias da TV, O empresário aproveitará que as duas estarão em apuros. Enquanto sua irmã se encontrará em coma, a companheira dela estará desaparecida em uma ilha após levar turistas de barco em um mau tempo e esse será o cenário perfeito para ele pegar a menina para ele. Saiba mais aqui!