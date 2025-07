Vale Tudo: Raquel se recusa a perdoar Fátima e coloca ponto final na reconciliação

Após um ano de sucesso e transformação, Raquel confronta Maria de Fátima, expõe mágoas profundas e não oferece abertura para reconciliação; veja

Após o salto temporal de um ano que acontecerá no remake de Vale Tudo, novela da Globo, Raquel (Taís Araújo) retorna como empresária de sucesso, estampando capas de revista, graças à sociedade na Paladar com Celina e Poliana—como já noticiado pelo Notícias da TV.

Maria de Fátima (Bella Campos), recém-chegada da Europa com Afonso (Humberto Carrão), tenta se reaproximar pela primeira vez, mas é prontamente rejeitada. Conforme relatado pelo Notícias da TV, a mãe encontra a filha em seu escritório e solta um contundente "Desculpa, Afonso, eu não sei quem é Fátima. Não conheço".

O discurso sem volta

Raquel devolve com clareza tudo o que passou: acusa Fátima de ter vendido a casa da família sem consentimento e de ter destruído sua relação com Ivan: “Essa menina vendeu a casa onde eu morava! Que meu pai comprou com uma vida toda de trabalho!”.

Afirmando que tentou ser a melhor mãe, Raquel reforça a decisão tomada ao se afastar, deixando claro que não pretende reconsiderar: “Desistir da minha filha foi a última coisa que eu queria. Mas se eu desisti… é porque tive meus motivos.”

A ruptura simbólica e emocional

Esse embate ocorre no momento em que Fátima busca diminuir a distância usando sua nova carreira como influenciadora. No entanto, a mãe não apenas recusa o perdão, como rasga simbolicamente qualquer tentativa de reconciliação, reafirmando: Traição material – a venda imposta da casa familiar. Distorção de laços pessoais – interferência no relacionamento de Raquel com Ivan. Incompatibilidade de valores – Raquel sublinha que a filha não compartilha mais os princípios que um dia afirmaram sua ligação.

A mudança de Raquel consolida nova fase

A virada de Raquel representa mais do que crescimento financeiro — reforça o distanciamento moral e emocional entre mãe e filha. Segundo o UOL/Splash, Raquel ganhou protagonismo e visual renovado, assumindo posição protagonista na narrativa da novela. Agora como empresária reconhecida, ela enfrenta as consequências dos erros da filha sem hesitar.

Leia também:Vale Tudo: Saiba como Afonso termina o casamento com Fátima