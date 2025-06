Vale Tudo: Raquel roga praga e coloca Fátima para correr de sua vida

Finalmente! Nos próximos capítulos de Vale Tudo, da Globo, Raquel descobre golpe de Maria de Fátima e rompe a relação definitivamente

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Raquel (Taís Araujo) vai colocar um ponto final em sua relação com a filha, Maria de Fátima (Bella Campos), ao descobrir o golpe da jovem. Inclusive, a cozinheira roga uma praga contra a própria filha.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Raquel descobre que Maria de Fátima foi quem roubou os dólares que estavam escondidos. A revelação vem à tona quando a cozinheira liga os pontos sobre as armações da filha.

Raquel vê uma foto de Fatima beijando Cesar (Cauã Reymond) na hípica e ao lado de Olavo (Ricardo Teodoro). Então, como um passe de mágica, ela percebe que a filha foi quem pegou os dólares na noite em que Ivan levantou de madrugada. Inclusive, ela prova a sua suspeita ao olhar o celular da filha.

A partir daí, Raquel fica revoltada com Fátima e decide romper de vez com a filha. Ela confronta a filha ao dizer que sabe que foi ela quem pegou os dólares e que sabe do caso dela com César. Fátima até tenta despistar, mas assume suas armações.

Com a confissão, Raquel roga uma praga na filha. Ela diz que Fátima pode ficar rica ao se casar com Afonso (Humberto Carrão), mas vai cair e não terá mais ninguém ao seu lado. Inclusive, ela diz que nunca mais vai ajudar a filha e a expulsa de casa.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 9 a 14 de junho:

Capítulo 61 - Segunda-feira, 9 de junho

Odete gosta de saber que César será contratado pela TCA. Leila se encanta com os presentes de Marco Aurélio. Raquel nota o interesse de Dalva, um fornecedora, por Poliana. César desconfia de Maria de Fátima e não conta que conheceu Odete. Heleninha conta a Ivan sobre o acidente com seu irmão. Odete pressiona Maria de Fátima a conquistar Afonso. Raquel estranha a presença diária de um cliente em seu restaurante. Poliana faz uma revelação íntima a Aldeíde. Odete chega ao restaurante onde César está com Maria de Fátima.

Capítulo 62 - Terça-feira, 10 de junho

César esconde Fátima e cumprimenta Odete. Aldeíde apoia Poliana. Maria de Fátima diz a César que precisa se aproximar de Solange e colocar uma pessoa na casa de Afonso para monitorar a relação do casal. Lucimar estranha que Raquel tenha pedido a ela o telefone de Marina, que trabalha na casa de Celina. Renato não aceita o fato de Marco Aurélio e Leila estarem apaixonados. Igor conta a Afonso que Maria de Fátima está apaixonada por ele. Maria de Fátima pede para Marina ajudá-la a ficar com Afonso. Suzana comunica a Renato que Marieta voltará a ser secretária. Solange observa Afonso com Maria de Fátima.

Capítulo 63 - Quarta-feira, 11 de junho

Solange diz para Mário Sérgio que sua relação com Afonso acabou. Celina e Estéban fecham com a Tomorrow as fotos e vídeos da exposição. Laís, Sarita, Marco Aurélio e Tiago participam de uma homenagem a Cecília, que segue em coma. Odete convence Celina a ajudá-la a aproximar Maria de Fátima de Afonso. Heleninha e Tiago jantam na casa de Bartolomeu para conhecer a família de Ivan. Celina sugere que Afonso convide Maria de Fátima para treinar com ele. Mário Sérgio cuida de Solange, que adoece. Laudelino, o cliente do restaurante, revela a Raquel e Poliana que deseja se aposentar e vender a sua emprensa de catering para os sócios do restaurante da hípica. Afonso pede Maria de Fátima em namoro.

Capítulo 64 - Quinta-feira, 12 de junho

César ameaça deixar Maria de Fátima. Marco Aurélio comenta com Leila que pensa em adotar Sarita. Sardinha alerta Renato sobre o excesso de trabalho. Renato decide deixar o apartamento de Marco Aurélio, que convida Leila para morar com ele. Lucimar pede emprego a Raquel e Poliana no restaurante. Ivan se surpreende ao saber que Afonso está namorando Maria de Fátima. Eugênio fica intrigado com a troca de olhares entre Maria de Fátima e Marina. Aldeíde compra uma bebê reborn com César e Olavo. Bruno diz a Heleninha que gostava de Raquel. Laudelino fica encantado com Aldeíde. Renato passa mal e acaba desmaiando no chão da agência.

Capítulo 65 - Sexta-feira, 13 de junho

Marieta e Suzana chamam uma ambulância para levar Renato ao hospital. Aldeíde pede a Poliana para dar o número de seu celular a Laudelino. Santiago convida Raquel para a inauguração de seu empreendimento. Marco Aurélio revela a Renato que se casará com Leila. Celina avisa a Heleninha que Renato está internado. Heleninha nota que Ivan fica impactado ao observar Raquel com Santiago. Laudelino convida Aldeíde para viajar a Portugal com ele. Heleninha consegue evitar a bebida. Eugênio desconfia de Marina. César tenta beijar Maria de Fátima, que disfarça ao ver Igor.

Capítulo 66 - Sábado, 14 de junho

Maria de Fátima finge para Igor que César a persegue por não se conformar com o término do relacionamento. Solange avisa a Renato que ele terá de se afastar do trabalho por um tempo. Ivan critica Leila por namorar Marco Aurélio. Afonso estranha Mário Sérgio, e Maria de Fátima não gosta. Daniela e Luciano se encantam um pelo outro. Aldeíde dá sua boneca reborn para uma menina. Ivan controla o ciúme ao ver Raquel com Santiago. Raquel fica abalada com a presença de Heleninha no samba. Heleninha bebe ao ver Ivan olhando para Raquel. Heleninha e Raquel se enfrentam.

