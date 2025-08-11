Vale Tudo: Raquel dá tapa na cara de Odete em briga histórica. Saiba como será

Saiba como será a briga histórica de Raquel (Taís Araujo) e Odete Roitman (Debora Bloch) na novela Vale Tudo, da Globo

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, os telespectadores vão acompanhar uma briga histórica entre Raquel (Taís Araujo) e Odete Roitman (Debora Bloch). Inclusive, a cozinheira dará um tapa na cara da milionária. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Raquel vai atrás de Odete para confrontá-la sobre a maionese envenenada por Walter (Leandro Lima). A vilã finge que não sabe de nada e que não conhece Walter. Porém, a cozinheira rebate dizendo que sabe que os dois são amantes.

Odete debocha da reclamação de Raquel, que acusa a vilã de ser uma criminosa por quase matar pessoas com a comida envenenada. Então, Odete diz que pessoas que comem maionese não iriam fazer falta e ainda cita Fátima (Bella Campos) ao dizer que Raquel se acha melhor que os outros por ser honesta.

Raquel avisa que vai agredir Odete e Poliana (Matheus Nachtergaele) tenta tirar a amiga do local, mas Odete provoca a rival ao dizer para ela sair pela porta dos fundos. Com isso, Raquel dá meia volta e a chama de racista. Inclusive, ela dá um tapa na cara da rival. Na sequência, Poliana tira Raquel do local.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para os capítulos de 11 a 16 de agosto:

Capítulo 115 - Segunda-feira, 11 de agosto

Walter consegue sabotar a comida da Paladar. Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André. Ocorre um apagão na cidade. Lucimar come a maionese contaminada e passa mal. Raquel fica sabendo por Celina que foi Odete quem contaminou a maionese da Paladar e organiza um mutirão entre os funcionários para recolhimento do produto. Gilda confronta Walter sobre sua presença à noite na Paladar.

Capítulo 116 - Terça-feira, 12 de agosto

Walter é interrogado por todos da Paladar. Pascoal e Gilda decidem seguir Walter. Solange avisa a Sardinha que não quer contar a ninguém que está grávida. Solange fica presa no elevador da TCA com Afonso. Pascoal e Gilda descobrem que Walter e Odete são um casal. Odete termina o relacionamento com Walter, e César se interessa. Poliana e Raquel confrontam Odete. Lucimar e Jorginho gostam de saber que Vasco conseguiu uma quitinete no prédio em que eles moram. Celina confessa a Raquel seu temor de ser descoberta por Odete como sócia da Paladar. Eugênio avisa a todos que Heleninha sumiu.

Capítulo 117 - Quarta-feira, 13 de agosto

Celina fica desesperada com o sumiço de Heleninha. César e Odete passam a noite juntos. Tiago encontra Heleninha na rua em estado deplorável e toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe. Renato leva Heleninha para casa. Heleninha diz a Celina que Tiago sumiu. Renato e Marco Aurélio saem em busca de Tiago. Tiago é abordado por três jovens, e acaba sendo agredido e roubado por eles. Uma viatura da polícia avisa a Marco Aurélio que Tiago está no hospital. Marco Aurélio culpa Heleninha. Heleninha promete a Tiago que vai parar de beber. Maria de Fátima nota que César não passou a noite em casa. Solange conta a Renato que está grávida.

Capítulo 118 - Quinta-feira, 14 de agosto

Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê. Poliana diz a Raquel que talvez eles precisem escolher entre continuar como sócios de Celina ou brigar com Odete. Heleninha conversa com Afonso sobre sua intenção de procurar ajuda para parar de beber. Afonso acompanha Heleninha no AA. Ivan comenta com Raquel que pensa em procurar emprego fora da TCA. Maria de Fátima repara que César está de roupas novas. Afonso fica sabendo da gravidez de Solange. Odete avisa a Ivan que resolverá a dissolução do contrato do executivo com a TCA depois que ele ajudá-la em um problema com a Receita Federal. Raquel alerta Ivan sobre Odete. Celina pergunta a Maria de Fátima o motivo de a jovem estar mentindo para Afonso. Afonso pergunta a Solange se ele é o pai do bebê que ela espera.

Capítulo 119 - Sexta-feira, 15 de agosto

Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA. Maria de Fátima paga a Marina para descobrir algum segredo de Celina. Ivan hesita ao ser chantageado por Odete para participar da negociação com a Receita Federal de forma ilícita. Ivan revela a Raquel seu desejo de se casar com ela. Marina fotografa as multas que Jarbas levou quando estava dirigindo para Celina. Celina segue Maria de Fátima e descobre que ela aluga um apart hotel. Maria de Fátima descobre que Celina é sócia de Raquel na Paladar. Maria de Fátima ameaça Celina.

Capítulo 120 - Sábado, 16 de agosto

Maria de Fátima avisa a Celina que César é seu amigo. Consuêlo elogia Afonso para Marieta. Maria de Fátima revela a César que conseguiu engravidar. Solange descobre que está esperando gêmeos. Celina avisa a Maria de Fátima que Afonso é estéril, e que Odete e o sobrinho não sabem. Celina ameaça Maria de Fátima, sem se importar com a chantagem da jovem. César sugere que Fátima interrompa a gravidez. Raquel não se sente confortável em ir à ópera com Ivan, sabendo que é um evento patrocinado pela família Roitman. Raquel se nega a falar com Maria de Fátima no evento no Teatro Municipal. Maria de Fátima tem atitude extrema para dar fim a sua gravidez.

