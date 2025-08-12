Vale Tudo: Raquel choca com frieza ao ver queda de Fátima: 'Não tenho filha'

Em cena impactante, de queda em escada, Raquel se distancia de Fátima e revela a profundidade da mágoa que a separa de sua filha

A relação entre Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos) atinge novos e dramáticos limites nos próximos capítulos de Vale Tudo. No dia 18, Fátima tomará uma decisão radical e extremamente chocante: durante um evento no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, ela se jogará da imponente escadaria, com a intenção de provocar um aborto e se livrar do bebê que espera. A tragédia se desenrola diante de todos, mas a reação de Raquel a esse ato de desespero vai chocar a todos.

A frieza de Raquel diante da tragédia

Segundo informações do site Notícias da TV, ao saber do acidente, Aldeíde (Karine Teles) corre para avisar Raquel, que estava prestes a entrar na plateia ao lado de Ivan (Renato Góes), Poliana (Matheus Nachtergaele) e Marieta (Cacá Ottoni). O que se espera ser uma reação de mãe aflita é, na verdade, uma resposta fria e distante. “Eu espero que essa moça fique bem de saúde, mas eu não tenho mais filha faz muito tempo” , dispara Raquel, revelando a amargura e o distanciamento que sente de Fátima, sua filha biológica.

A resposta de Raquel reflete não apenas o trauma de anos de convivência com a filha golpista, mas também a incapacidade da mãe de lidar com mais uma crise provocada por Fátima. O público percebe que, para Raquel, o sentimento de maternidade foi irremediavelmente quebrado pela série de ações destrutivas de Fátima.

A queda de Fátima e a reação da família

Fátima provoca o tombo após acreditar que Afonso (Humberto Carrão) não é o pai de seu bebê, já que Celina (Malu Galli) afirmou que ele é estéril. A queda de Fátima é acompanhada com choque e espanto por todos ao redor, incluindo Heleninha (Paolla Oliveira), o irmão, e outros convidados. Mesmo diante da cena dramática da queda e da chegada dos paramédicos, Raquel se mantém impassível e se recusa a ir ao hospital.

A frieza de Raquel e o desabafo

Raquel, longe do teatro, justifica sua atitude a Ivan, deixando claro o quanto está distante de Fátima e o quanto a filha lhe causou sofrimento: “A única coisa que eu desejo pra essa garota é que ela fique longe de mim. E que ela não bote no mundo uma filha tão desgraçada como a que eu tive”, desabafa Raquel, em um momento carregado de dor e rancor. Esse desabafo revela a profundidade do abismo entre mãe e filha, mostrando que, para Raquel, a filha não é mais parte de sua vida.

O impacto na família Roitman

Apesar da gravidade da situação, Fátima, surpreendentemente, não sofre ferimentos graves. Quando a médica a examina, a notícia é de que está tudo bem com a gestação e com sua saúde, o que deixa toda a família Roitman perplexa. A revelação de que Fátima está grávida vem como uma bomba, e a família finalmente toma ciência de sua gestação, sendo mais uma revelação bombástica que alimentará o drama familiar.

Conclusão de uma relação destruída

Essa sequência de eventos é mais um ponto de virada na trama de Vale Tudo, em que Raquel mostra, com sua postura rígida e desumanizada, que a relação com Fátima não tem mais volta. A atitude de Raquel de se afastar completamente de sua filha reflete a dor de uma mãe que, após tantas decepções e traições, não consegue mais se conectar com a figura que um dia foi sua filha.

