Vale Tudo: Raquel aceita proposta de Heleninha e Ivan fica contrariado

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha fará proposta para Raquel e Ivan não gostará nem um pouco da atitude da pintora; veja

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha (Paolla Oliveira) voltará a incomodar Ivan (Renato Góes) ao se aproximar da ex-namorada dele, Raquel (Taís Araujo). Mais uma vez, a pintora acabará se ligando à cozinheira e o pretendente não aprovarará a atitude da amada.

Nos capítulos anteriores, a loira procurou a dona do restaurante para explicar que não se relacionou com funcionário quando ele estava comprometido com ela, agora, a herdeira de Odete Roitman (Debora Bloch) contrará os serviços de Raquel para seu evento.

Heleninha procurará Poliana (Matheus Nachtergaele) para oferecerem o serviço de comida para o edital da TCA. Raquel então vai reagir ao saber da proposta.

“E eu acho sim que é um jeito de me humilhar, sabe? Assim, uma humilhação com muita classe, claro... Mas acaba que me contratar é um jeito de falar comigo de cima pra baixo sim”, dirá ela.

Poliana então tentará argumentar com ela para aceitarem o trabalho. “E você não precisa ir no dia do evento”, responderá ele. “Ah, mas isso aí eu não vou mesmo. Isso é condição inegociável!", disparará.

No dia seguinte, Raquel encontrará Ivan na portaria do prédio e contará sobre o convite de Heleninha. “Vai dizer que você não sabe que a Heleninha foi de novo lá no meu restaurante?”, perguntará ela para o ex. “Não. É claro que eu não estava sabendo”, contará Ivan. “Eu não acredito nisso", falará a cozinheira.

Inconformado com a situação, Ivan ligará para a namorada para entender a situação. “Ué, Ivan, pra ajudar o restaurante dela”, argumentará Heleninha, que dirá mais: “Você vive falando que a comida dela é ótima, que você torce pra ela se dar bem, prosperar.”“Mas a gente já não tinha combinado que você não ia mais procurar a Raquel?”, dirá ele.

“Mas eu não procurei a Raquel, eu falei com o Poliana, o sócio dela. Inclusive propus que a Raquel ficasse livre pra nem ir no evento”, explicará a pintora. “Não fica chateado, Ivan... Por favor. Tudo que eu faço te deixa contrariado... eu tô até perdendo a naturalidade, desse jeito", desabafará.

