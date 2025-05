Vale Tudo: Quem vazou os dados da TCA? Odete descobre e fica em choque

Vai descobrir! No próximo capítulo de Vale Tudo, Odete descobre quem vazou os dados da TCA após acusar Afonso; vilã ficará em choque

No próximo capítulo de Vale Tudo, Odete Roitman (Debora Bloch) ficará sabendo quem roubou os dados da TCA . Após acusar o filho Afonso (Humberto Carrão) de ter dado as informações para um jornalista publicar uma nota criticando as posturas da empresa, a vilã ficará em choque ao saber quem foi o responsável por isso.

Depois de pedir para Marco Aurélio (Alexandre Nero) pesquisar quem foi a pessoa que roubou os dados da empresa, a megera ficará sabendo pelo ex-genro quem foi o responsável. Ao descobrir a verdade, Odete verá que estava enganada sobre seu herdeiro e que ele não foi a pessoa que deu o conteúdo para o jornal.

"Você tem certeza do que está me falando, Marco Aurélio? Isso é uma questão grave que envolve a minha família", questionará.

"A investigação não deixou dúvida, Odete. Não foi o Afonso que vazou os dados da TCA para imprensa" , garantirá Marco Aurélio. O ex-marido de Heleninha (Paolla Oliveira) então ficará surpresa com a reação de sua chefe.

"Eu achei que você fosse ficar feliz de descobrir que não tinha sido o Afonso", dirá ele. "Às vezes é difícil escolher: ser traída por um filho ou acusar injustamente um filho de traição? Eu não sei... Normalmente eu prefiro não ser a vítima, mas a minha reputação como mãe já é tão ruim, que nesse caso estava me dando esse conforto", explicará a vilã.

Após a investigação, Marco Aurélio descobrirá que quem vazou os dados da TCA foi um antigo funcionário que estava muito frustrado por ter pedido um aumento e não ter conseguido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Saiba como Marco Aurélio recupera dólares

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) roubará os dólares de Raquel (Taís Araujo), mas não ficará com o dinheiro. Surpreendendo a todos, a vilã terá outro plano com a grana e o devolverá para Marco Aurélio (Alexandre Nero) em troca de um emprego na TCA.

Isso mesmo, a alpinista social irá pedir um cargo na empresa para César (Cauã Reymond) em troca de devolver os milhões para o ex-marido de Heleninha (Paolla Oliveira). O diretor achará estranho, mas aceitará a proposta. Saiba mais aqui!