Vale Tudo: Veja a lista dos amantes de Odete Roitman, que só aumenta!

Vilã de 'Vale Tudo', Odete Roitman adora se envolver com homens mais jovens. Confira a lista e relembre com quem ela já se envolveu!

No capítulo desta terça-feira, 5, de Vale Tudo, novela da TV Globo, a personagem Odete Roitman (Debora Bloch) paquerou César (Cauã Reymond) e os dois vão se tornar amantes ao longo dos próximos capítulos da novela. Com isso, que tal relembrar com quem a vilã já se envolveu romanticamente?

O primeiro amante de Odete Roitman na novela foi Martin, interpretado pelo ator português Ângelo Rodrigues. Quando a vilã voltou ao Brasil e fez uma ligação para avisar Celina (Malu Galli), ela informou que estava acompanhada e o público descobriu quem era o amante dela. A relação casual com Martin não acabou bem, quando Odete descobriu que ele foi para o motel com outra mulher e utilizou seu cartão de crédito para pagar a conta. A empresária agrediu o rapaz, que revidou.

Ricardo Vianna também interpretou um dos amantes da vilã, o personagem Marlon. O garçom trabalhava na casa de Solange (Alice Wegmann) em um jantar quando conheceu a vilã. Após um flerte durante o evento, Odete surgiu com o novo amante em uma banheira de um hotel de luxo.

Pouco depois, Odete apareceu com Heitor (Vinícius Redd). Enquanto estavam no quarto jogando vídeogame, o clima esquentou, mas foi interrompido pela chegada de Marlon que deu início a uma briga.

Em seguida, a vilã atacou o personal trainer da novela, Igor (Bernardo Velasco). Odete contratou o profissional para uma aula. O que era para ser um dia esportivo se tornou em um almoço a dois, no qual ela deixou suas intenções claras e o personal trainer concordou, mas pediu para manterem a relação em segredo.

O caso mais longo de Odete foi com Walter (Leandro Lima). A relação dos dois é baseada em presentes da ricaça, como um carro novo, viagens caras e grandes quantias de dinheiro, quase como uma Suggar Mommy.

Mário Sérgio (Thomás Aquino) é o novo amante de Odete. Ele se destacou na TCA e tornou-se o novo fiel escudeiro de Odete Roitman. O casal de amantes já trocou olhares provocantes e, durante o expediente e ficaram juntos no hotel e na sala da empresária.

Até o momento, a vilã está espreitando César, e ele demonstrou que o interesse é recíproco na “coroa gostosa e milionária”. Os dois ainda irão se envolver durante a trama.

