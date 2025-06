Vale Tudo: Qual era o segredo de Odete Roitman na primeira versão da novela?

Capítulo da novela Vale Tudo, da Globo, deixa o público com a 'pulga atrás da orelha' para descobrir o segredo de Odete Roitman

Na noite desta terça-feira, 3, os telespectadores da novela Vale Tudo, da Globo, ficaram muito curiosos com uma cena da vilã Odete Roitman com Nice. A empresária foi visitar a mulher idosa em uma casa em área rural e deixou um ar mistério sobre qual é o segredo que a senhora esconde para a vilã. Que tal relembrar qual foi o segredo de Odete na primeira versão da novela?

No remake de Vale Tudo, Nice esconde algum segredo de Odete e faz algo para ajudar a vilã. Na cena, a mulher apareceu pedindo mais dinheiro para "continuar fazendo que está fazendo" . Inclusive, a câmera focou em um quarto escuro nos fundos da casa. Por enquanto, a autora Manuela Dias não deu mais pistas sobre qual é o atual segredo da Sra. Roitman. Porém, podemos relembrar o que aconteceu na primeira versão e que só foi revelado no final da trama. Para começar, a personagem que chantageava Odete não se chamava Nice: o nome dela era Ruth .

Na versão de Vale Tudo exibida em 1988, Heleninha (Renata Sorrah) sofria com a culpa pela morte do irmão, Leonardo, e de ter causado o incêndio na casa da família . Porém, ela só descobre na reta final da novela que não foi a culpada por nada. A revelação do verdadeiro assassino de Leonardo só vem à tona quando Ruth, antiga empregada da família Roitman, reaparece e conta toda a verdade.

Na trama, Ruth conta que Heleninha era casada com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e acreditava que estava sendo traída pelo marido. Com isso, ela ficou louca de ciúme e foi atrás dele em um apartamento junto com Ruth.

Chegando lá, Ruth e Heleninha pediram a ajuda de Leonardo, que morava no apartamento do lado, para entrarem no apartamento onde achavam que Marco Aurélio estava com a suposta amante. Porém, ao abrirem a porta, eles dão de cara com Odete acompanhada de um amante. Leonardo fez um escândalo ao ver a mãe com um amante e Heleninha seguiu abalada com a suposta traição do marido.

Então, depois da confusão, Odete foi dirigindo o carro com Heleninha e Leonardo no banco de trás do carro. Eles sofreram um acidente de carro e Leonardo morreu. Odete ficou desesperada e foi até a casa da família, sem saber o que fazer com o corpo do filho morto.

Ainda abalada, Heleninha não se lembrava do que tinha acontecido naquele dia e se deparou com o corpo do irmão morto no chão. Ela achou que tinha matado o irmão e começou a gritar. Com isso, Odete deixou um cigarro cair na cortina e a casa pegou fogo. Com a confusão mental de Heleninha, Odete deixou a filha levar a culpa por tudo e pagou para Ruth guardar o segredo. Desse modo, a verdadeira culpada por tudo foi Odete Roitman. Por causa do incêndio e da morte do irmão, Heleninha perdeu a guarda do filho e se entregou ao alcoolismo.

Para saber o segredo de Odete Roitman no remake de Vale Tudo, vamos ter que esperar os próximos capítulos da trama. Isso porque, ao que tudo indica, a autora fez mudanças na história...

SÃO TANTAS PERGUNTAS! Que segredo Odete e Nice escondem?? 👀🤯 #ValeTudopic.twitter.com/SAPtqlPgCC — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 4, 2025

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 02 a 07 de junho:

Capítulo 55 - Segunda-feira, 2 de junho

Odete confronta Marco Aurélio. Marco Aurélio fica sabendo do acidente sofrido por Cecília. Afonso termina o namoro com Solange. Ivan analisa o documento que Consuêlo entregou a Odete. Afonso demonstra a Heleninha seu interesse por Maria de Fátima. Odete alerta Ivan sobre seu comportamento na TCA. Maria de Fátima descobre que Afonso terminou com Solange. Raquel questiona o fato de Heleninha querer contratar seu buffet para o lançamento do edital. Renato conta a Solange que Odete foi responsável pela sua contratação na Espanha. Solange choca Afonso ao dizer que descobriu que Odete estava pagando seu salário.

Capítulo 56 - Terça-feira, 3 de junho

Afonso diz a Solange que a acusação contra Odete é grave e que a ex-namorada precisará prová-la. Solange não gosta de saber que Sardinha alugou o terceiro quarto para Mário Sérgio, um jornalista recém-contrato da Tomorrow. Solange volta para a agência. Odete combina com Marco Aurélio como será a reunião com Afonso. Odete nega a Afonso que foi responsável pela contratação de Solange em Madri. Poliana vai à casa de Heleninha para assinar o contrato. Marco Aurélio fica sensibilizado com as atitudes de Sarita. Maria de Fátima fica impactada com uma decisão que Afonso toma. Marco Aurélio diz a Laís que os médicos não sabem quando Cecília sairá do coma. Solange e Afonso se encontram.

Capítulo 57 - Quarta-feira, 4 de junho

Afonso e Solange percebem que não conseguem se entender. Maria de Fátima demonstra a César que ainda não considera perdido seu plano de ficar com Afonso. César consegue convencer a recepcionista do hotel a entregar a chave do quarto de Maria de Fátima. Maria de Fátima percebe que tentaram arrombar o cofre onde estão os dólares. Solange se encontra com Afonso. Depois de saber que Afonso ficou com Maria de Fátima, Solange pede um tempo a ele. Mário Sérgio faz companhia a Solange, que chega embriagada em casa. Afonso é surpreendido quando chega à casa de Solange.

Capítulo 58 - Quinta-feira, 5 de junho

Afonso e Solange se desentendem novamente. Leila e Bruno vão à casa de Marco Aurélio visitar Sarita. Leila conta a Marco Aurélio que não está mais com Renato. Odete alerta Celina para não ter ilusões com Estéban, um marchand que ela contrata para intermediar as vendas de suas obras. Poliana sofre um acidente, e Raquel se vê obrigada a servir no evento de Heleninha. César percebe a dúvida de Maria de Fátima sobre sair do país. Maria de Fátima observa Solange e Afonso juntos. Raquel comenta com Maria de Fátima como se sentiu humilhada no evento de Heleninha e Ivan. César pede ajuda a Olavo para conseguir os dólares. César assume para Maria de Fátima que foi ele quem pegou os dólares.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 6 de junho

César tenta se justificar para Maria de Fátima. Afonso conversa com Celina sobre a instabilidade da relação com Solange. Eunice percebe que Marco Aurélio está interessado em Leila. Maria de Fátima finge estar feliz quando César avisa que está tudo pronto para eles viajarem para o Uruguai. Maria de Fátima avisa a Raquel que viajará por três semanas a trabalho. Maria de Fátima se faz de difícil durante conversa com Afonso. Marco Aurélio e Leila se encontram. Jorginho escuta Lucimar dizendo que Vasco não aceitou pagar a pensão. Celina fica envergonhada ao saber por Estéban que Odete mandou investigá-lo. Maria de Fátima procura Marco Aurélio para falar sobre os dólares.

Capítulo 60 - Sábado, 7 de junho

Maria de Fátima propõe a Marco Aurélio a garantia de um emprego para César na TCA, em troca da mala com os dólares. Jarbas aconselha Vasco a aceitar o valor da pensão. César é pego por Freitas e outros capangas de Marco Aurélio. Maria de Fátima diz a Afonso que, enquanto ele tiver dúvidas sobre Solange, prefere manter distância. Maria de Fátima diz a Raquel que a viagem foi cancelada. Marco Aurélio fica fascinado com a confissão de Leila sobre a relação dos dois. O juiz determina uma pensão ainda maior para Vasco pagar. Marco Aurélio manda Freitas contratar César. Odete se interessa por César.

Leia também: Vale Tudo: César vira amante de Odete Roitman e se vinga de Maria de Fátima