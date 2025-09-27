Vale Tudo: Pista sobre o destino do filho de Fátima é revelada no penúltimo capítulo

Na reta final de Vale Tudo, os telespectadores querem saber: a Maria de Fátima vai criar o próprio filho ou não? Veja a pista do penúltimo capítulo

A novela Vale Tudo, da Globo, já está chegando na reta final e os desfechos dos personagens começam a ser definidos no remake. Desta vez, uma pista traz a revelação de qual pode ser o final do filho de Maria de Fátima (Bella Campos).

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Fátima dará à luz nos últimos capítulos da novela. Logo depois, ela já aparece sem o bebê. Isso porque a vilã vai deixar o seu bebê com a mãe, Raquel (Taís Araujo).

Fátima vai até a mansão onde a mãe estará vivendo e deixará seu filho sob os cuidados dela . Logo depois, Raquel se casa com Ivan (Renato Góes) e tem a presença do neto na cerimônia, mas Fátima não é vista no local.

Então, Fátima aparece em uma cena no haras ao lado de César (Cauã Reymond), que ficou viúvo com a morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Por enquanto, os detalhes sobre o último capítulo da trama ainda não vazaram na imprensa.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 26 de setembro a 4 de outubro:

Capítulo 155 – Sexta-feira, 26 de setembro

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico. Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

Capítulo 156 – Sábado, 27 de setembro

Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Ivan recebe sua indenização. Freitas pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. Cecília e Laís observam Sarita e Luiz.

Capítulo 157 – Segunda-feira, 29 de setembro

Marco Aurélio e Odete se enfrentam. Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio, onde ele guardava o dinheiro que desviou da TCA. Maria de Fátima orienta Ana Clara para o encontro com Heleninha. Heleninha convida Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Marco Aurélio pede desculpas a Odete por ter desconfiado da dona da TCA.

Capítulo 158 – Terça-feira, 30 de setembro

Bartolomeu incentiva Ivan a pedir Raquel em casamento. Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara com Jarbas. Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo para ficar em seu apartamento. Heleninha pede para Celina reunir toda a família em sua casa. Raquel aceita o pedido de casamento de Ivan.

Capítulo 159 – Quarta-feira, 1 de outubro

Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo, e o perigo que corre com Odete. César fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Maria de Fátima pede abrigo a Raquel.

Capítulo 160 – Quinta-feira, 2 de outubro

Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que Leonardo teria morrido. Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho.

Capítulo 161 – Sexta-feira, 3 de outubro

Heleninha escreve uma carta à mão e coloca embaixo da porta da galeria. Fátima posta um vídeo em seu perfil, avisando a seus seguidores que deixou um recado dentro de um envelope, para ser lido caso ela não apareça mais nas redes sociais. Estéban fica ao lado de Celina. Heleninha avisa a Celina que está bebendo. Maria de Fátima chantageia Odete. Renato sai à procura de Heleninha. Raquel permite que Maria de Fátima fique em sua casa. Odete marca um encontro com Maria de Fátima, e Ivan e Raquel se preocupam.

Capítulo 162 – Sábado – 4 de outubro

Fátima fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada, na companhia de um homem chamado Celso. Raquel e Poliana decidem ir atrás de Maria de Fátima. Maria de Fátima vê que Celso pegou Raquel e Poliana como reféns. Ivan consegue golpear Celso, que cai desfalecido. Celina encontra a carta de Heleninha na galeria e deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. André sente ciúmes de Aldeíde.

