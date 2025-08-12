Vale Tudo: Personagem casa com Leonardo e atormenta Odete

Segredo de Odete, envolvendo o filho Leonardo, corre risco de ser descoberto ao personagem se casar com o filho escondido da vilã e chantageá-la

Em Vale Tudo, a trama ganha uma nova reviravolta com a chegada de Sumara, personagem interpretada por uma atriz ainda não revelada, que desempenhará um papel crucial no desfecho de um dos maiores segredos de Odete Roitman (Débora Bloch).

Segundo informações do Notícias da TV, Sumara é uma mulher de aparência careta, mas com atitude barra-pesada, e sua entrada no casebre de Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) marcará o início de uma grande virada na história.

Sumara aparece com um livro de cartório em mãos, e sua visita ao local não é casual. Ela está ali para oficializar o casamento entre Ana Clara e Leonardo, a pedido de Nise (Teca Pereira). A função de Sumara na trama é clara: viabilizar, no papel, a união de Ana Clara e Leonardo, permitindo que a jovem tenha um trunfo valioso para chantagear Odete.

O casamento de Ana Clara e Leonardo

A visita de Sumara serve para formalizar o casamento que Ana Clara, com a ajuda de Leonardo, pretende usar para pressionar Odete. Durante o processo, Ana Clara conduz todo o ritual, colocando sua própria assinatura e usando a digital de Leonardo, que está completamente alheio à situação.

Com o casamento oficialmente registrado, Ana Clara se sente em poder de uma arma poderosa. “Estamos casados, viu? Ele é meu amorzinho, doutora Sumara. Seja como for, o importante é a gente realizar nosso sonho, né?”, diz Ana Clara, antes de entregar um envelope de dinheiro para Sumara.

A chantagem de Ana Clara contra Odete

O casamento, agora legalizado, se torna a chave para Ana Clara chantagear Odete, que já se vê em uma situação complicada. Quando a empresária descobre que Ana Clara se aproximou de Heleninha (Paolla Oliveira) nas reuniões do AA (Alcoólicos Anônimos), ela decide confrontar a jovem no casebre, furiosa.

É aí que a provocação de Ana Clara atinge seu ápice: "Acontece que a sua família agora é a minha família também. Eu me casei com o Leonardo, sogrinha" , diz, revelando sua estratégia com frieza. "O meu marido tem direito a um terço de tudo, dona Odete. Eu tenho a certidão de casamento", completa Ana Clara, deixando claro que agora tem um poder imenso sobre a vilã.

O papel decisivo de Sumara

A função de Sumara na trama é um marco para o desenvolvimento da história. Embora sua participação tenha sido discreta até esse ponto, ela desempenha um papel crucial ao formalizar o casamento entre Ana Clara e Leonardo, que irá abalar a posição de Odete. Ao permitir que a jovem tenha em mãos uma prova concreta da união, Sumara sem querer se torna uma peça importante no grande jogo de poder que Odete está tentando controlar.

O grande segredo de Odete

Com a chantagem de Ana Clara e o casamento oficializado, a trama se encaminha para novos conflitos. Odete, que fez de tudo para esconder o fato de que Leonardo está vivo, agora enfrenta a ameaça de perder o controle sobre seu império e sua família. A revelação do casamento entre Ana Clara e Leonardo adiciona uma nova camada de tensão à narrativa, prometendo desdobramentos dramáticos nos próximos capítulos de Vale Tudo.

Leia também:Vale Tudo: Odete Roitman perde o controle e pede César em casamento