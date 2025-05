Vale Tudo: Odete se joga em noite quente com garotão e faz ex-amante surtar de ciúmes

Nos próximos capítulos do remake da novela Vale Tudo, que está no ar Globo, o público acompanha Odete Roitman (Debora Bloch) em cenas surpreendentes

Nos próximos capítulos do remake da novela Vale Tudo, que está no ar Globo, o público acompanha Odete Roitman (Debora Bloch) em cenas surpreendentes. Depois de colocar um ponto final em seu relacionamento com Martin (Ângelo Rodrigues), a vilã surge com mais um affair casual e vive uma experiência inusitada durante uma noitada com Heitor (Vinícius Redd).

De acordo com informações do portal Notícias da TV, em um quarto de hotel de luxo, Odete entra com um visor de realidade virtual no rosto e um joystick que imita uma arma. Heitor, ao lado, observa tudo com um misto de fascínio e confusão.

"Matei de novo!", dispara ela ao acertar um alvo virtual. "Ah, Heitor, você estava certo. Matar pessoas virtuais é muito relaxante", completa. Heitor, por sua vez, dispara: "Hoje você está bem mais relaxada, não está?"."Estou, mas não vamos fazer o teatro da intimidade. Ele é tão esterilizante", devolve Odete.

Quando Heitor afirma que pode se apaixonar a qualquer momento, Odete deixa claro: "Uma das maravilhas da nossa condição é não precisar de promessas de amor. Não seja sincero, meu bem, seja sexy", fala. "Você é sexy", devolve o rapaz, que a beija em seguida.

Crise de ciúmes

Contudo, os dois são surpreendidos por Marlon, que também teve um caso recente com a vilã. O garçom contratado para o evento na casa de Solange (Alice Wegmann) foi para a cama com Odete, mas, após um banho de banheira regado a champanhe e muita diversão com o garotão, ela fez a fila andar.

Inconformado, Marlon consegue um emprego no hotel apenas para se reaproximar de Odete, mas fica perplexo e não disfarça o ciúme ao vê-la com Heitor. Tomado pela raiva, parte para cima do rival. Chocada, Odete intervém de imediato, encerra a briga e exige que o rapaz peça demissão do local.

Leia também: Vale Tudo: Segredo de Leila cai na boca do povo após deslize de Renato e ela toma decisão