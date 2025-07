Vale Tudo: Odete Roitman encurrala Fátima com pergunta explosiva sobre Marco Aurélio

Em cena tensa em Vale Tudo, bilionária revela suspeitas e confronta nora sobre origem das atitudes da moça – entenda o momento crucial da trama

Na versão de 2025 de Vale Tudo, Odete Roitman (Débora Bloch) chama Maria de Fátima (Bella Campos) a um almoço reservado em um restaurante. Com olhar afiado, ela pergunta: “Eu quero que você me diga qual é exatamente a sua relação com o Marco Aurélio?”, disparou Odete, encurralando Fátima, segundo matéria do Gshow .

A pergunta revela que Odete descobriu a participação de Fátima no roubo dos documentos de Sarita, articulado por Marco Aurélio (Alexandre Nero), e busca respostas diretas.

A estratégia de Fátima para se salvar

Fátima tenta se esquivar dizendo que conheceu Marco Aurélio durante sua fase de aspirante a modelo, através de Solange e Renato. Ela tenta criar uma versão inocente: Alega que ele buscava a sobrinha no hospital. Diz que pensou ser um gesto humanitário, não mal-intencionado. “Olha, dona Odete… ele estava com a irmã em coma no hospital… ele ama essa menina”, argumenta Maria de Fátima .

Mas Odete, implacável, rebate: “Jura que você quer me convencer que fez isso porque estava preocupada com a menina órfã?”.

O cerco se fecha

A essa altura da história, Odete já percebeu que a participação de Fátima no roubo foi movida por interesses próprios — não pela sobrinha. “Claro. Você não tem que sair por aí agradando as pessoas, Fátima. Você só tem que agradar a mim”, conclui.

Este momento escancara: Odete monitora cada passo de Fátima. Está disposta a controlar e ameaçar sua nora. O poder de Odete avança, deixando claro que controla financeiramente e emocionalmente a relação.

O impacto dessa cena na trama

Quebra de confiança: Fátima percebe que depende totalmente de Odete para manter seu status.

Exposição crescente: o roubo dos documentos se torna ainda mais comprometedor diante da bilionária.

Clima de suspense: a dúvida sobre reagir com submissão ou trair o pacto gera tensão para os próximos episódios.

Além disso, esse embate ocorre após Fátima planejar com Odete enganar Celina, reforçando o vínculo entre as duas.

