Vale Tudo: Odete faz as pazes com Afonso e choca Renato com pedido ousado

Sem limites! No próximo capítulo de Vale Tudo, Odete se desculpa com Afonso após acusações e surpreende Renato com pedido indecente

No próximo capítulo de Vale Tudo, Odete Roitman (Debora Bloch) continuará aprontando, mesmo depois de ter parado no hospital após ouvir acusações de Afonso (Humberto Carrão). Após desmaiar e ter recebido atendimento, a vilã fará as pazes com o herdeiro.

Depois de descobrir que ele não foi o responsável por roubar os dados da TCA, a megera baixará a guarda e vai tentar se reaproximar do jovem. "Eu te amo, dona Odete. Não é fácil ser seu filho, mas eu te amo", declarará Afonso.

"Eu também te amo, Afonso. E nós temos uma empresa, meu filho. Com certeza, não vai ser a Heleninha que vai tocar a TCA. Se você for trabalhar em outro lugar, quem vai liderar o Grupo Roitman?", dirá a empresária.

Após fazer as pazes com Afonso, Odete continuará com seu plano para destuir o namoro do moço com Solange (Alice Wegmann). Para isso, ela tentará usar Renato. "Eu quero uma campanha grande e cara. Que imprima luxo, exclusividade...", avisará. "Uma outra coisinha que eu queria falar é que, bem, já tem muitos anos que a TCA está entre os principais clientes da Tomorrow e além de tudo nós temos uma ótima relação pessoal", continuará.

Até que surpreenderá o empresário com um pedido: "Eu gostaria de lhe pedir que demita aquela mocinha a Solange Duprat". "Como assim demitir a Solange, Odete?", indagará ele.

Afonso trai Solange com Maria de Fátima e é descoberto

Como já esperado, nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) se envolverá com Maria de Fátima (Bella Campos) após um plano de Odete Roitman (Debora Bloch). Os dois ficarão e até irão para a cama. Contudo, o envolvimento será descoberto por Solange (Alice Wegmann). A mocinha não gostará nenhum um pouco da situção e, mesmo tendo ficado com outro durante uma viagem, não aceitará a confissão do namorado e pedirá um tempo na relação.

O problema entre os dois surgirá depois de um plano da dona da TCA. A megera conseguirá uma oportunidade para a namorada do filho na Espanha. Solange aceitará a proposta e cairá na armadilha. Enquanto estiver dando duro no trabalho, o herdeiro de Odete protagonizará um clima com a amiga dela e os dois vão para cama. Saiba mais aqui!