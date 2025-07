Vale Tudo: Odete é enganada por quem mais confiava na TCA

Pessoa fiel à Odete quebra padrão e esconde verdade da vilã para preservar a amiga e impedir o fim da Paladar; veja quem é

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, segundo informações do site Na Telinha, o público vai acompanhar uma virada surpreendente envolvendo Consuelo (Belize Pombal), uma das funcionárias mais corretas e leais da TCA. Pela primeira vez, a secretária executiva de Odete Roitman (Debora Bloch) optará por não cumprir uma ordem direta da poderosa empresária — tudo para proteger Raquel (Taís Araujo), sua amiga de longa data, e a empresa Paladar da fúria destrutiva da vilã.

Consuelo descobre segredo de Celina e toma decisão arriscada

Ao ser incumbida de investigar os negócios de Raquel, que agora também é dona da Flyfood — fornecedora dos serviços de bordo da TCA —, Consuelo acaba descobrindo algo comprometedor: Celina (Malu Galli), irmã de Odete, é sócia oculta da Paladar.

A informação seria devastadora se revelada, uma vez que Odete jurou vingança contra Raquel por não ter desistido de Ivan (Renato Góes), seu novo amor, mesmo após o colapso emocional de Heleninha (Paolla Oliveira), sua filha.

A descoberta coloca Consuelo diante do maior dilema de sua carreira. Conhecida por seu profissionalismo irrepreensível, ela sempre seguiu ordens da chefe, inclusive em investigações contra Marco Aurélio (Alexandre Nero) e em episódios envolvendo dados bancários de Celina. Desta vez, no entanto, ela hesita — e acaba cedendo à consciência. “Se eu contar, acaba a Celina, acaba a Paladar, acaba a Raquel...”, lamenta Consuelo ao marido Jarbas (Leandro Firmino), que também a aconselha a ter cuidado com Odete.

Aliança silenciosa com Raquel

Antes de tomar sua decisão final, Consuelo se encontra com Raquel e revela que sabe da sociedade entre ela e Celina. A mãe de Maria de Fátima (Bella Campos) implora para que a informação não seja repassada a Odete. “Ninguém pode saber disso”, diz, temendo que a revelação destrua sua trajetória e a empresa que construiu com tanto esforço.

Mesmo aflita, Consuelo decide não incluir a sociedade no relatório final entregue à vilã. Quando questionada por Odete sobre os resultados da investigação, a secretária desconversa e atribui a falta de dados a limitações dos recursos disponíveis. A empresária, desconfiada, aceita a explicação, mas visivelmente frustrada com a ausência de munição contra a rival.

Um rompimento ético com data para terminar

Após o episódio, Consuelo deixa claro para Raquel que essa foi uma exceção. “Eu não vou mentir de novo”, afirma, estabelecendo um limite ético para o seu ato de lealdade pessoal — e sugerindo que qualquer outra afronta à confiança de Odete pode custar caro.

Essa reviravolta promete agitar ainda mais os bastidores da TCA e escancarar como, em Vale Tudo, até os personagens mais íntegros podem ser forçados a quebrar suas próprias regras por motivos de amizade, proteção e justiça.

