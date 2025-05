Vale Tudo: Odete desmaia após Afonso descobrir caso dela com pessoa próxima

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete desmaia ao ter discussão tensa com Afonso; herdeiro descobrirá caso da vilã com pessoa próxima dele

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete Roitman (Debora Bloch) terá um caso com uma pessoa próxima de Afonso (Humberto Carrão). A vilã acabará sendo pega no flagra por Solange (Alice Wegmann) e até desmaiará ao ser descoberta pelo herdeiro.

A megera reparará na beleza do personal trainer de Afonso e contratará o serviço de Igor (Bernardo Velasco) para ela. Treinando com o profissional, Odete não perderá tempo e dará em cima dele. Os dois acabarão indo para a cama.

Em um restaurante, a empresária está com o novo affair e Solange verá os dois. A moça então entregará o que viu para o namorado, que não gostará nem um pouco da situação. Afonso então fará um barraco com a mãe.

"Você sempre me surpreende. Isso é uma vantagem que, quem joga sujo, sempre tem. Porque a pessoa, quando é perversa, ela sempre pode ir mais longe. Então, quem não é perverso acaba perdendo", disparará ele.

"Você é desagradável, mãe. Você envenena o ambiente. As pessoas normalmente estão felizes até você chegar. É incrível como você consegue fazer mal pra todo mundo. Porque você é uma narcisista", continuará o moço.

"Odete Roitman precisa ser o centro das atenções. O seu egoísmo é uma doença que contagiou todo mundo nessa casa. No seu mundo só tem você e é por isso que você está sempre sozinha. Você envenena as pessoas, porque você é um câncer", dirá ele.

Após ouvir tudo, a vilã avisa que sairá até que surpreende a todos com um desmaio."Celina, minha irmã, eu vou... Acho que o sol durante a caminhada não me fez bem", cairá.

Afonso trai Solange com Maria de Fátima e é descoberto

Como já esperado, nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) se envolverá com Maria de Fátima (Bella Campos) após um plano de Odete Roitman (Debora Bloch). Os dois ficarão e até irão para a cama. Contudo, o envolvimento será descoberto por Solange (Alice Wegmann). A mocinha não gostará nenhum um pouco da situção e, mesmo tendo ficado com outro durante uma viagem, não aceitará a confissão do namorado e pedirá um tempo na relação.

O problema entre os dois surgirá depois de um plano da dona da TCA. A megera conseguirá uma oportunidade para a namorada do filho na Espanha. Solange aceitará a proposta e cairá na armadilha. Enquanto estiver dando duro no trabalho, o herdeiro de Odete protagonizará um clima com a amiga dela e os dois vão para cama. Saiba mais aqui!