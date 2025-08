Vale Tudo: Odete arma plano cruel e coloca Ivan atrás das grades

Odete articula chantagem implacável, destrói romance de Raquel e envia Ivan para a prisão no desfecho do folhetim da Globo

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Odete Roitman (Débora Bloch) vai mostrar mais uma vez por que é considerada uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira. Disfarçada sob o verniz da alta sociedade, ela vai armar um plano cruel que colocará Ivan (Renato Góes) atrás das grades e abalará de vez o romance dele com Raquel (Taís Araujo). A história, que marcou a primeira versão exibida entre 1988 e 1989, será mantida na nova adaptação da novela das nove da Globo.

Chantagem, manipulação e uma armadilha perfeita

Segundo informações do site Na Telinha, yudo começa quando Odete passa a pressionar Ivan para que ele se envolva em um esquema ilegal. A empresária orienta o genro a subornar um funcionário da Receita Federal, a fim de liberar itens retidos. Mas o que parece ser apenas uma missão espinhosa, rapidamente se revela uma cilada: Odete registra o suborno e guarda provas do crime. Ela já tinha tudo planejado desde o início.

Com as provas em mãos, a vilã usa o caso para chantagear Raquel. Primeiro, exige que a cozinheira termine o namoro com Ivan para proteger o casamento de sua filha, Heleninha (Paolla Oliveira). Quando Raquel se recusa, Odete revela que pode colocar Ivan na cadeia a qualquer momento. Ameaçada e sem saída, Raquel rompe com o amado sem contar a verdade, acreditando que está salvando-o.

As provas que viram tragédia

Mesmo com a morte de Odete na reta final da trama, as provas contra Ivan continuam sendo peça central do enredo. Maria de Fátima (Bella Campos), tentando corrigir os erros da mãe, tenta roubar os documentos que incriminam Ivan. No entanto, essa atitude coloca a influenciadora como suspeita no assassinato da vilã, e a situação só piora.

Ciente do risco que a filha corre, Raquel decide se entregar à polícia e assume a culpa pelo crime, tudo para proteger Fátima e impedir que a chantagem envolvendo Ivan venha à tona. Só que o protagonista descobre a decisão da amada e, num ato de coragem, vai até a delegacia e confessa toda a verdade.

Ivan paga o preço e recomeça

Ivan é então processado, julgado e acaba preso no último capítulo da novela. Ele é o único personagem da trama que vai parar na cadeia. Sua prisão simboliza o desfecho da teia de manipulações de Odete Roitman que, mesmo morta, ainda movimenta as peças do jogo.

Mas nem tudo termina em tragédia. Após uma passagem de tempo, Ivan cumpre sua pena, é libertado e reencontra Raquel. Os dois finalmente conseguem viver o amor que tantas vezes foi impedido pelas armações da vilã.

Em Vale Tudo, a personagem Odete Roitman (Débora Bloch) sempre foi sinônimo de poder, frieza e controle absoluto. À frente da TCA, ela dominava tudo ao seu redor com mão de ferro, sem nunca permitir que suas emoções a vulnerabilizassem.