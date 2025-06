Vale Tudo: Odete arma para acabar com namoro de Celina

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete arma duas vezes para namoro de Celina chegar ao fim; vilã não ficará contente ao ver a irmã apaixonada

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete Roitman (Debora Bloch) aprontará para acabar com o namoro de Celina (Malu Galli). Incomada com a felicidade e com a paixão da irmã, a empresária dará um jeito para terminar o relacionamento da mulher que criou seus filhos.

Conforme informações divulgadas pelos Notícias da TV, primeiro, a dona da TCA pedirá que alguém investigue a vida do namorado da irmã. Estéban (Caco Ciocler) não gostará de ser investigado e reclamará com Celina, que perceberá que a megera teve influencia nisso.

"Você mandou investigar a minha família pra saber se eu sou rico?", questionará ele. Celina comentará que não sabe de nada. "Se você não está sabendo, então a sua irmã teve essa iniciativa sozinha. É isso que você está me dizendo?", perguntará o pretendente.

"Como assim? A Odete mandou investigar a sua família? Não pode ser, deve estar acontecendo algum engano aqui", dirá incrédula.

Após o episódio, Odete aprontará outra para atrapalhar o namoro. A vilã enviará uma foto de Heleninha (Paolla Oliveira) bêbada e apagará. Tempos depois, quando a imagem for divulgada, Celina tentará entender como mandou o clique da sobrinha para Estéban e pensará que foi ele quem vazou a informação. Após a desconfiança dela, ele resolverá terminar a relação.

Saiba quem é Leonardo, filho de Odete escondido após acidente

O filho de Odete Roitman (Debora Bloch) pelo visto está vivo no remake de Vale Tudo. Na versão original, o moço morreu após um acidente de carro e um incêndio. Agora, Leonardo pode estar vivo pelas pistas que estão sendo mostradas pela escritora Manuela Dias.

Nos últimos capítulos, a vilã deu o que falar ao visitar uma casa no meio do mato, onde conversou com uma senhora chamada Nice e que esconde seu segredo em troca de dinheiro. Na ocasião, a dona da TCA olhou para um quarto escuro, dando a entender que tinha alguém lá dentro. Saiba mais aqui sobre o personagem que aparecerá em breve!