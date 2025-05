Vale Tudo: novo personagem entra na trama e mexe com Solange; saiba mais

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, um novo personagem, interpretado por Thomás Aquino, aparecerá na história e afetará Solange; veja

Na próxima semana, a novela Vale Tudo ganhará um novo personagem. O ator Thomás Aquino entrará no remake para viver Mário Sérgio, um repórter que começará a trabalhar na Tomorrow e afetará a vida de Solange (Alice Wegmann).

Na trama escrita por Manuela Dias, o jornalista, de faro fino, estará em busca de novas matérias e tendências. De personalidade charmosa e arrogante, o moço acabará trocando farpas com a ruiva. O personagem trará um lado de ironia e que divertirá o público.

Na primeira versão da novela, Mário Sérgio foi vivido por Marcos Palmeira. Ele entrará na trama para ser o rival de Afonso (Humberto Carrão). Contudo, há ainda boatos de que Solange viverá um affair com Renato (João Vicente de Castro), o que não aconteceu na primeira história de Vale Tudo.

Mário Sérgio - Foto: Foto: Globo/Léo Rosario

Mário Sérgio e Solange - Foto: Foto: Globo/Léo Rosario

Afonso trai Solange com Maria de Fátima e é descoberto

Como já esperado, nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) se envolverá com Maria de Fátima (Bella Campos) após um plano de Odete Roitman (Debora Bloch). Os dois ficarão e até irão para a cama. Contudo, o envolvimento será descoberto por Solange (Alice Wegmann). A mocinha não gostará nenhum um pouco da situação e, mesmo tendo ficado com outro durante uma viagem, não aceitará a confissão do namorado e pedirá um tempo na relação.

O problema entre os dois surgirá depois de um plano da dona da TCA. A megera conseguirá uma oportunidade para a namorada do filho na Espanha. Solange aceitará a proposta e cairá na armadilha. Enquanto estiver dando duro no trabalho, o herdeiro de Odete protagonizará um clima com a amiga dela e os dois vão para cama. Saiba mais o que acontecerá aqui!