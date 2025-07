Vale Tudo: Nova rival de Odete ataca em cena explosiva: 'Desgraçada'

Após ver a filha ser humilhada por dinheiro, costureira enfrenta a bilionária sem medo e promete vingança; veja a nova rival de Odete

Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, Odete Roitman (Debora Bloch) finalmente encontrará uma oponente à sua altura. Trata-se de Eunice (Edvana Carvalho), mãe de Fernanda (Ramille), que não se calará diante da tentativa da vilã de comprar o fim do namoro da filha com Tiago (Pedro Waddington).

Segundo o Notícias da TV, a tensão começa quando Odete oferece nada menos que R$ 100 mil para que Fernanda se afaste do neto. A jovem, ofendida, sai em prantos da mansão e corre para contar tudo à mãe. Eunice, indignada com a proposta e com a humilhação imposta à filha, decide tomar uma atitude imediata e vai bater de frente com a matriarca da família Roitman.

“Você precisa pagar pras pessoas ficarem perto!”

A entrada triunfal de Eunice na mansão de Celina (Malu Galli) já antecipa que o clima vai esquentar. Ela não hesita em se apresentar: “Eu sou a mãe da Fernanda, uma menina maravilhosa que você fez questão de humilhar aqui dentro da sua casa!”, dispara diante da surpresa geral.

Odete, como sempre, tenta disfarçar com ironia. “Que exagero! Mas tudo hoje em dia é humilhação?”, provoca. Mas Eunice não deixa por menos e responde à altura: chama a bilionária de “ridícula” e “racista desgraçada”. A discussão chega ao auge quando a costureira, furiosa, parte para cima de Odete e, em uma cena que promete entrar para a história da novela, bagunça o topete da vilã.

O gesto, além de simbólico, mostra que Eunice não tem medo de enfrentá-la. A confusão toma conta do ambiente e os demais personagens precisam intervir para separar as duas. A revolta de Eunice, porém, não termina ali.

“Vai acertar as contas comigo!”

Antes de sair, Eunice ainda deixa um recado direto e ameaçador: “Se insultar a Fernanda, de qualquer forma... Vai acertar as contas comigo”. A frase crava a declaração de guerra entre ela e Odete e marca o início de uma rivalidade que promete trazer grandes reviravoltas para a trama.

Com essa cena, Eunice entra oficialmente na lista de personagens que ousaram desafiar a poderosa Roitman e mostra que, no amor por uma filha, não há fortuna nem sobrenome que intimide.

