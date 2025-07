Vale Tudo: Nice desaparece com Leonardo e deixa Odete em choque

Segredo de Odete Roitman começa a ruir após sumiço misterioso do filho que ela manteve escondido por anos com Nice em casebre; veja

Os próximos capítulos do remake de Vale Tudo prometem abalar o império de Odete Roitman (Debora Bloch). A poderosa empresária será surpreendida por um dos momentos mais dramáticos da trama: o desaparecimento de Nice (Teca Pereira), a mulher responsável por cuidar de seu maior segredo: o filho Leonardo (Guilherme Magon), que todos acreditam estar morto.

Segundo o Notícias da TV, o suspense toma conta da novela quando Odete, desconfiada da falta de notícias, decide ir pessoalmente ao sítio afastado onde mantém o herdeiro escondido. Ao chegar, ela encontra um cenário impensável: silêncio total, portões trancados e nenhuma resposta ao chamar por Nice.

A casa vazia e o mistério instalado

Determinada a descobrir o que está acontecendo, Odete invade o imóvel pela janela do quarto. O que ela vê a deixa estarrecida: o ambiente está completamente vazio, recém-pintado de branco e sem nenhum móvel, como se ninguém tivesse morado ali. A empresária vasculha o local em busca de pistas, mas cada cômodo revela o mesmo: ausência total.

Do lado de fora, ela continua a procura, sem sucesso. O sítio, antes palco de seu segredo mais sombrio, agora está deserto. Sem respostas, ela deixa o local tomada por inquietação, medo e frustração.

O segredo começa a desmoronar

Enquanto Odete mergulha em um estado de angústia, o público acompanha os desdobramentos por trás do desaparecimento. Nice, até então cúmplice silenciosa da vilã, decide fugir com Leonardo, rompendo o pacto de silêncio sem qualquer aviso. A revelação mais adiante será ainda mais impactante: Nise foi internada e os cuidados do jovem foram assumidos por Ana Clara (Samantha Jones), sua neta.

Esse sumiço inesperado representa um divisor de águas na narrativa. Com Nise fora de cena e Leonardo desaparecido, o segredo mais bem guardado de Odete corre o risco real de vir à tona o que pode colocar tudo a perder para a bilionária, incluindo sua reputação e sua liberdade.

Uma virada decisiva na trama

A sequência marca um ponto de virada importante para a novela das nove, preparando o terreno para o confronto entre verdade e poder. O sumiço de Leonardo e Nise é mais do que um susto para Odete: é o início do desmoronamento de sua rede de mentiras.

Leia também:Doença de Afonso deixa Odete entre a 'cruz e a espada’