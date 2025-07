Vale Tudo: Morango do amor vira febre e transforma a vida de Vasco e Lucimar

A febre do morango do amor vai transformar o destino de Vasco, Lucimar e Jorginho, com cenas de sensualidade e virada na trama

A partir do capítulo de 20 de agosto, um doce caramelizado vai incendiar corações e mudar completamente os rumos de vários personagens da novela. O "morango do amor" se tornará um verdadeiro fenômeno, trazendo sensualidade, humor e até transformações de vida para Vasco (Thiago Martins), Lucimar (Ingrid Gaigher) e Jorginho (Rafael Fuchs).

Segundo o Notícias da TV, a aposta ousada do doce irresistível começa quando Vasco decide preparar os morangos como uma forma de reconquistar sua ex-mulher, Lucimar. Ele se inspira em dicas de Consuêlo (Belize Pombal) sobre como ganhar uma renda extra e decide usar o morango caramelizado como seu trunfo. Com a receita viralizada nas redes sociais, o doce chega para "esquentar" a relação do casal e surpreender a audiência.

“Só se tu tirar a minha blusa”

Vasco, determinado a mostrar que mudou, prepara os morangos e oferece à Lucimar como uma forma de reconciliação. O doce, simples e doce, encanta Lucimar, que logo se entrega à sedução do momento. "Hum... Não é que ficou bom? E nem quebra o dente", comenta a diarista, surpresa com o sabor.

Mas o momento se torna ainda mais quente quando Vasco, aproveitando a chance, se declara: "Eu sou outro, Lucimar". E é aqui que as coisas ficam picantes: em um momento carregado de sensualidade, ele provoca: "Só se tu tirar a minha blusa", e a reação de Lucimar é imediata. A sequência culmina em uma cena de sexo no bar, logo após o expediente. O morango, que começa como uma simples sobremesa, vira o símbolo de uma paixão renovada entre o casal.

Transformação e reviravolta

O impacto do "morango do amor" não fica restrito a Vasco e Lucimar. A sobremesa se torna um verdadeiro sucesso, tanto que Vasco consegue garantir o futuro do filho, Jorginho, ao pagar matrícula, livros e cadernos para o curso de inglês do garoto. O doce, que nasceu como uma brincadeira, agora se torna uma chave para a mudança nas vidas dos personagens.

O sucesso viral do morango, gerado por vídeos nas redes sociais, ganha importância na trama, com a autora Manuela Dias incorporando a tendência na novela. Vasco se reinventa e, ao lado de Lucimar, passa a encarar novas possibilidades, enquanto Jorginho também vê sua vida mudando positivamente graças ao sucesso do doce afrodisíaco.

Com cenas repletas de sensualidade e um enredo revirado pelo doce do amor, o "morango do amor" promete incendiar as telas da Globo e transformar a dinâmica entre os personagens, levando Vale Tudo a novos patamares de entretenimento.

