Vale Tudo: Mário Sérgio se torna vilão e se aproxima de crime com Marco Aurélio

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Mário Sérgio se torna vilão e mostra suas garras ao aprontar várias maldades; ele será aliado de Marco Aurélio

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Mário Sérgio (Thomás Aquino) revelará sua verdadeira identidade. Na verdade, o moço não tem nada de mocinho, mas sim de vilão. Diferente da versão original, quando o personagem foi interpretado por Marcos Palmeira, no remake, o jornalista mostrará ser bastante ambicioso.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, o recém-chegado na trama vai começar a causar com Solange (Alice Wegmann) e Renato (João Vicente de Castro). Como revelado por ela, os dois começarão um relacionamento, o que não aconteceu na versão do passado, e Mário Sérgio espalhará fofocas sobre eles na Tomorrow.

Causando mal-estar no ambiente de trabalho, ele será expulso pela ex-namorada de Afonso (Humberto Carrão) de casa e o patrão o mandará embora da Tomorrow, falando até para ele procurar uma advogado para procurar seus direitos.

Desempregado, Mário Sérgio procurará um emprego na TCA, onde acabará se aproximando de Marco Aurélio (Alexandre Nero) para desviar dinheiro da empresa.

Nos últimos capítulos, Mário Sérgio apareceu e trocou farpas com Solange. Contudo, ao chegar bêbada em casa, ela foi ajudada pelo colega, o que não ficou muito bem interpretado por Afonso.

Marco Aurélio conta com a ajuda de Fátima para roubar criança

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Marco Aurélio (Alexandre Nero) pedirá a ajuda de Maria de Fátima (Bella Campos) para roubar Sarita (Luara Telles) de sua irmã, Cecília (Maeve Jinkings), e de sua cunhada, Laís (Lorena Lima).

Segundo o Notícias da TV, O empresário aproveitará que as duas estarão em apuros. Enquanto sua irmã se encontrará em coma, a companheira dela estará desaparecida em uma ilha após levar turistas de barco em um mau tempo e esse será o cenário perfeito para ele pegar a menina para ele.

A essa altura, o empresário já estará com os documentos de Sarita nas mãos para fazer a adoção. Com a ajuda de Maria de Fátima, ele terá os papeis. Para isso, ele pedirá que a alpinista social realize o roubou para ele. Saiba mais aqui!