Vale Tudo: Maria de Fátima rouba dólares de Raquel e sobra para Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima rouba mala de dólares de Raquel após morte de Rubinho e a culpa acaba sobrando para Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) aprontará contra Raquel (Taís Araújo) e sobrará para Ivan (Renato Góes). A alpinista social roubará a mala de dólares da mãe e o sumiço do dinheiro vai recair sobre o namorado da cozinheira.

Para quem não sabe, a vendedora de sanduíches pegará a mala que achava ser de Rubinho (Julio Andrade) e, na verdade, a mala foi trocada com a de Marco Aurélio (Alexandre Nero) quando ele pegou carona no jatinho do empresário para ir para Nova York.

Ao passar mal e morrer, Raquel pegará a bagagem do ex-marido sem saber que ela seria o dinheiro que o milionário estava enviando para fora do Brasil. A personagem de Taís Araujo ainda vai demorar uns dias para ver o conteúdo da mala por achar que a filha gostaria de ficar com os pertences do pai. Porém, Maria de Fátima recusará por achar que só teria "coisas de pobre" dentro dela.

Depois de um tempo, a influenciadora ficará sabendo que uma das malas tinha dinheiro, porque, um detetive procurará César (Cauã Reymond) para saber se ele havia pegado os dólares, já que ele tinha também pegado carona no avião por conhecer o piloto. Ao ter conhecimento disso, a golpista correrá atrás na casa da mãe para ver se o dinheiro está com ela.

Aproveitando que Raquel saiu, a vilã invadirá a residência e roubará a grana. "Calma, Maria de Fátima, não dá pra ficar nervosa agora... Vamos lá, respira... Você sempre foi boa em sentir cheiro de dinheiro...", dirá para si mesma.

Após pegar a grande quantia, Maria de Fátima irá atrás de César para celebrar. "Aumenta o som! Aumenta o som, César! Que a gente tá rico!", comemorá.

Ao notar a falta da mala, Raquel, que já havia visto o dinheiro e guardado segredo com Ivan, achará que o namorado sumiu com tudo. "Eu quero que você me devolva esses dólares agora, Ivan! vamos lá, eu estou esperando!", acusará a cozinheira.

Leia também:Quando Odete Roitman aparece em Vale Tudo? Saiba o capítulo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Suposta briga de Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores de Vale Tudo

Nos últimos dias, uma suposta briga entre Cauã Reymond e Bella Campos virou notícia. A colunista Carla Bittencourt revelou que a discussão deles não teria começado apenas no estacionamento dos estúdios da Globo, como Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou. A jornalista contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear.