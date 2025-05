Vale Tudo: Maria de Fátima protagoniza nova armação

Em Vale Tudo, novela exibida pela Rede Globo, Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, protagoniza uma nova armação

Ela não cansa! Em Vale Tudo, novela exibida pela Rede Globo, Maria de Fátima (Bella Campos) irá protagonizar uma nova armação. A vilã simula um assalto para enganar a própria mãe Raquel (Taís Araujo).

Após sumir com a mala dos dólares, a jovem arma um novo plano para que não seja suspeita de nada. Maria de Fátima saca uma quantia em um caixa eletrônico e pede para César (Cauã Reymond) guardar o valor.

"Tem R$ 10 mil aqui. Mas não é para você, não. É para guardar para mim. Só para constar no extrato, quando eu for mostrar para minha mãe como eu fui roubada", diz ela.

Ainda dentro do carro, a vilã pede para o comparsa bater nela. Ele nega e Maria de Fátima resolve dar seu próprio jeito. Ela se joga no chão de propósito e rala o joelho. Além disso, a megera destrói o seu próprio celular.

Mais tarde, Maria de Fátima chega na inauguração do restaurante de Raquel. "Mãe, me desculpa. Eu não consegui avisar... Fui assaltada. Levaram tudo!", diz ela. Raquel, mais uma vez, cai no golpe da filha e a acolhe. As cenas estão previstas para irem ao ar na sexta-feira, 16.

Mentira

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel mentirá para defender Ivan (Renato Góes). Separada dele e acreditando que ele sumiu com os dólares, sem saber que tudo não passou de uma armação de Maria de Fátima e Odete Roitman (Débora Bloch), a cozinheira não dirá que seria ele quem está com o dinheiro.

Em busca da grana de Marco Aurélio (Alexandre Nero), o funcionário dele, Freitas (Luis Lobianco), suspeitará de Raquel ao ver que ela inaugurou um restaurante. Ele então questionará a personagem de Taís Araujo sobre o que tinha na mala do músico falecido, perguntando até sobre caixas de chocolates, as quais usaram para disfarçar o dinheiro.

Sempre muito honesta, Raquel acabará mentindo para não entregar o ex-namorado, acreditando que ele está com os dólares.

Leia também: Ator português de Vale Tudo relembra escalação