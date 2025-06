Vale Tudo: Maria de Fátima coloca espiã na casa de Afonso para fisgá-lo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima coloca espiã na mansão dos Roitman para conseguir fisgar Afonso de vez

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) terá uma nova aliada para conquistar Afonso (Humberto Carrão). A vilã colocará uma "espiã" na mansão da família Roitman. Para isso, ela contará com a empregada da casa Marina (Fernanda Botelho).

A alpinista social conseguirá o contato da funcionária com Raquel (Taís Araujo) e marcará um encontro com ela. Ao se encontrar com a cozinheira da mansão, Maria de Fátima pedirá que ela fique de olho nas movimentações de seu pretendente.

“E é para isso que eu preciso da sua ajuda. Posso contar com você?”, pedirá a megera a ajuda de Marina para tentar fisgar o bilionário e tirá-lo de uma vez por todas de Solange (Alice Wegmann).

O plano da personagem de Bella Campos será voltar a ser "atleta" para, "por acaso", encontrá-lo durante uma corrida na praia.

Raquel acorda e descobre quem é Maria de Fátima: 'Demônio'

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) descobrirá quem Maria de Fátima (Bella Campos) realmente é. Após cair em várias armadilhas da filha, acreditando que ela não é uma golpista mentirosa, a cozinheira acordará e verá que ela roubou, enganou e acabou com seu namoro com Ivan (Renato Góes).

Segundo o Notícias da TV, a protagonista vai começar a suspeitar da jovem depois que o ex-namorado tentar explicar como a vilã jogou a culpa do sumiço dos dólares para ele. O administrador ficará sabendo da história por Freitas (Luis Lobianco) após a alpinista social devolver a mala para Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Com a pulga atrás da orelha, Raquel pedirá o celular de Maria de Fátima emprestado e verá o aplicativo de delivery para verificar se foi ela quem fez o pedido que fez Ivan acordar na noite que os dólares sumiram. A cozinheira então encontrará o pedido e verá que foi a filha quem tramou tudo. Saiba mais aqui!