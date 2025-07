Vale Tudo: Marco Aurélio agride Heleninha e Ivan reage

Embate entre Marco Aurélio e Heleninha explode em cena tensa em Vale Tudo; Ivan tenta intervir e é envolvido em conflito físico

Um dos momentos mais intensos do remake de Vale Tudo irá ao ar e promete movimentar os próximos capítulos da novela das nove. Em um confronto dramático, Heleninha (Paolla Oliveira) chama o ex-marido, Marco Aurélio (Alexandre Nero), de “monstro”, desencadeando uma violenta reação por parte do empresário.

A briga termina em agressão física, com Ivan (Renato Góes) tentando defender a namorada e também se envolvendo no conflito. A cena foi detalhada em reportagem do site Notícias da TV.

A escalada da tensão: insultos, soco e gritos

A discussão começa quando Marco Aurélio, mais uma vez, tentará desqualificar as atitudes da ex-mulher por conta de seu passado com o alcoolismo. Heleninha, exausta e magoada, não se intimidará e rebaterá com firmeza, chamando o pai de seu filho de "monstro" diante de todos.

A personagem de Paolla Oliveira falará para o empresário que o filho deles deseja cursar Animação na faculdade e o assunto causará a briga.

"Meu Deus do céu, mas quem é que não gosta de desenhar nesse mundo? Desenhar é ótimo. Eu não sou contra os desenhos do Tiago... Mas a gente está falando de uma profissão aqui", dirá Marco Aurélio.

Heleninha tentará defender sua profissão e a do filho, mas ele continuará com os ataques. "Você acha isso porque é uma mimada. Porque tem uma família que fica atrás de você fazendo controle de danos! Não é possível que você não entenda isso", gritará e ela falará para ele não gritar com ela.

"Você não pode parar de ser um idiota uma vez na vida?", questionará ela. "Idiota é você que tá sempre procurando a resposta pra tudo no fundo de uma garrafa de uísque!", ofenderá o ex-piloto. Ivan então chegará perguntará o motivo dos berros.

"Por quê? Você ainda não percebeu não? A Heleninha não foi feita pra conviver socialmente", debochará o vilão. "Você vive numa bolha de álcool e quer atrapalhar a vida do meu filho!", dirá ele.

A loira então chorará e o chamará de monstro. O milionário dirá para ela beber para melhorar e Ivan dará um soco no executivo, que revidará a agressão.

