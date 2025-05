Vale Tudo marca a pior audiência desde a sua estreia, diz colunista

O desempenho do remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, liga o alerta para a emissora mesmo com a entrada de Odete Roitman na trama

A adaptação da novela Vale Tudo, de 1988, marcou a pior audiência desde a sua estreia, que aconteceu em 31 de março deste ano. A baixa no desempenho acontece mesmo após a entrada da icônica vilã Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, nos últimos capítulos. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, do f5, que revelou sinal de atenção para a TV Globo.

Dados do Ibope

A reportagem de Vaquer ainda anuncia dados consolidados do Ibope na capital paulista - principal mercado de televisão do Brasil. Os números do remake de Manuela Dias constam em 21,1 pontos de média entre 28 de abril e o último sábado, 3 . Sendo que, cada ponto, equivale a 199 mil telespectadores.

Além disso, a novela das sete, Dona de Mim, que estreou semana passada, chegou a superar os índices de audiência de Vale Tudo por duas vezes.

De acordo com a coluna, a queda de audiência de Vale Tudo na capital paulista atribui-se ao feriado prolongado durante a semana. Entre dia 21 e 23 de abril, a novela havia alçado o seu auge: 23 pontos. Como solução, a Globo pretende aumentar a divulgação da trama e fazer pesquisas de opinião com o público.

Já no Rio de Janeiro, Vale Tudo segue com número relevantes. A audiência superou a casa dos 30 pontos na cidade carioca.

Detalhes do pacto de Odete Roitman e Maria de Fátima

Os próximos capítulos da novela Vale Tudo, da TV Globo, irão acompanhar o início da amizade de Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos).

A trama também irá revelar um pacto feito por elas contra os mocinhos da história. Saiba detalhes!

