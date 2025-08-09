Vale Tudo: Lucimar é vítima de sabotagem e quase morre

Lucimar é vítima de sabotagem em um trágico acidente na Paladar, colocando sua vida e a de outros em risco; saiba o que acontecerá

Em Vale Tudo, Lucimar (Ingrid Gaigher) finalmente vive uma noite de paixão ao retomar o relacionamento com Vasco (Thiago Martins), mas o que deveria ser um momento de alegria se transforma rapidamente em um pesadelo. Depois de se entregarem à paixão, Lucimar terá seu dia amargurado por uma intoxicação alimentar que quase a mata, sem saber que foi vítima de uma sabotagem calculada e traiçoeira orquestrada por Odete Roitman (Débora Bloch).

A sabotagem na Paladar

Segundo informações do Notícias da TV, o plano de Odete começa a se concretizar na noite anterior, quando Walter (Leandro Lima) injetou uma substância tóxica nos potes de maionese na geladeira da Paladar, com o objetivo de contaminar a comida que seria servida no restaurante. No dia seguinte, Lucimar chega ao trabalho com fome e, ao abrir a geladeira, pega um pote de maionese contaminada para comer.

Sem saber da sabotagem, ela consome o alimento, e logo começa a sentir tonturas e náuseas. No início, ela ignora os sintomas e continua limpando o restaurante, mas seu estado de saúde piora rapidamente. As tonturas se intensificam, e, eventualmente, Lucimar desmaia no banheiro da Paladar, deixando todos em pânico.

A luta contra o tempo para evitar mais vítimas

Raquel (Taís Araujo) e Gilda (Letícia Vieira) correm para socorrer Lucimar, que é imediatamente levada ao hospital, onde o diagnóstico é claro: intoxicação alimentar aguda. Lucimar revela que o único alimento consumido naquele dia foi a maionese da Paladar, deixando claro que foi dali que veio a contaminação. Envergonhada, ela admite: “Cheguei na Paladar com tanta fome que acabei comendo a maionese que estava na geladeira.”

A situação se agrava ainda mais quando Raquel percebe que a mesma maionese contaminada foi distribuída para diversos restaurantes da cidade. O pânico se espalha, e uma corrida contra o tempo começa, com a equipe da Paladar tentando recolher todos os potes de maionese antes do horário de almoço, quando mais pessoas podem ser afetadas pela contaminação.

O apagão e o caos na cidade

Para piorar, um apagão atinge grande parte da cidade, tornando ainda mais difícil a comunicação e a logística para retirar os potes de maionese contaminados. Sem acesso a telefones ou internet, Raquel e sua equipe enfrentam um enorme desafio para evitar uma tragédia ainda maior e salvar vidas.

Um pesadelo com consequências graves

A sabotagem de Odete Roitman coloca todos em risco e demonstra até onde a vilã está disposta a ir para destruir Raquel e sua equipe. A situação, que começou com uma simples refeição, se transforma em um pesadelo de proporções assustadoras. Lucimar, que estava vivendo um momento de felicidade com Vasco, agora se vê em uma luta pela vida, enquanto a Paladar enfrenta um caos total.

O episódio traz à tona não apenas os perigos da sabotagem, mas também a vulnerabilidade das pessoas que estão ao redor de Odete, que se mostrou capaz de manipular e colocar em risco a vida de muitas pessoas por puro prazer e vingança.

