Vale Tudo: Leucemia muda destino de Afonso; saiba como ele descobre doença

A vida de Afonso (Humberto Carrão) está prestes a sofrer uma reviravolta devastadora nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo. Segundo informações do site Notícias da TV, pouco tempo depois de ser traído por Maria de Fátima (Bella Campos) e flagrá-la na cama com outro homem, o triatleta será surpreendido por um diagnóstico que mudará tudo: leucemia.

O que começará com sintomas sutis como tonturas, cansaço, sangramentos nasais e manchas pelo corpo, tornará-se uma realidade inegável quando Afonso desmaia após um treino e é levado às pressas ao hospital. Os médicos realizam exames e confirmam a suspeita. O diagnóstico será revelado em uma conversa tensa: “Você está com leucemia”, dirá o doutor Fernando, personagem ainda sem ator divulgado.

A luta silenciosa de Afonso

Mesmo diante da gravidade da doença, Afonso pede que seu quadro seja mantido em sigilo. “Não quero ninguém sabendo. Não agora. Deixa eu entender o que tá acontecendo primeiro…”, dirá o empresário, que prefere lidar com a notícia sozinho.

A decisão reforça seu perfil reservado, mas pode colocar em risco o início do tratamento, já que ele evitará envolver familiares que poderiam ajudar na busca por um doador compatível. Isolado em um apartamento quase sem mobília, Afonso se distancia da mansão dos Roitman e mergulha em um processo solitário de entendimento e aceitação da doença. Mas o tempo é curto: a leucemia está em estágio inicial, e o tratamento exigirá um transplante de medula.

Uma verdade escondida pode salvar sua vida

A reviravolta virá de uma revelação bombástica: o único parente compatível com Afonso será Leonardo (Guilherme Magon), o filho que Odete Roitman (Débora Bloch) deu como morto no passado. A presença de Leonardo no remake marca uma grande mudança em relação à versão original da novela de 1988, na qual o personagem já havia falecido vítima de um acidente. Submetido a exames, Leonardo será confirmado como o único doador possível.

Odete, ao receber o laudo, permanece em silêncio e o público ficará na expectativa sobre como ela lidará com a decisão de salvar ou não a vida do filho, em meio ao orgulho e aos segredos do passado.

O começo de uma nova batalha

Afonso será internado com previsão de três meses de internação, enfrentando sessões de quimioterapia e todos os protocolos exigidos para seu tipo de leucemia. O diagnóstico trará não apenas um novo desafio físico, mas também emocional, forçando o personagem a rever suas relações, suas prioridades e sua própria força.

A mudança no destino de Afonso é inédita e intensa: na versão clássica da novela, exibida entre 1988 e 1989, o personagem seguiu saudável até o fim da trama. Agora, o remake coloca o herdeiro da TCA em uma jornada profunda de vulnerabilidade, esperança e reconexão familiar.

Afonso pede perdão a Solange e leva resposta sincera

O clima vai esquentar em Vale Tudo! Afonso (Humberto Carrão) finalmente abrirá os olhos sobre a verdadeira face de Maria de Fátima (Bella Campos) e tomará coragem para procurar Solange (Alice Wegmann) e pedir perdão. Após pegar a vilã na cama com César (Cauã Reymond), o triatleta e herdeiro da TCA a colocará para fora de casa e, arrependido, tentará se redimir com a ex-namorada, sem imaginar que ela está esperando gêmeos dele.