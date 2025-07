Vale Tudo: Leila entra para o crime com Marco Aurélio e traça plano ousado

Leila surpreende ao propor esquema de lavagem de dinheiro para Marco Aurélio e mergulhar de cabeça no submundo do crime; veja

Na versão de 2025 de Vale Tudo, Leila (Carolina Dieckmmann) se mostra disposta a colaborar diretamente com o namorado Marco Aurélio (Alexandre Nero), estendendo sua participação além do apoio amoroso.

Nos próximos capítulos, ela sugere usar uma clínica de estética de luxo para "lavar" os 900 mil euros que ele desviou da TCA, empresa controlada por Odete Roitman (Débora Bloch)

Leila detalha: “Tem tratamento que custa R$ 40 mil, R$ 60 mil… Na alta temporada a gente pode chegar a vender dez tratamentos desses por dia”.

A parceria não é apenas amorosa, mas também estratégica, com a contadora oferecendo conhecimento técnico: “Eu sou especialista em contabilidade tributária… Uma esposa que ajuda a lavar dinheiro em vez de lavar roupa?”, afirma.

Comparativo com a versão original

Essa reviravolta é inédita no remake: enquanto na versão de 1988 Leila permanecia à margem dos esquemas, agora se torna cúmplice ativa. A decisão reforça que ela não seguirá o papel de assassina de Odete, mas atua como braço-direito de Marco Aurélio no mundo do crime mercadológico.

Impacto na trama e implicações éticas

1. Escalada criminal: Leila abandona a posição neutra e investe em crimes financeiros, o que apoia ainda mais a trajetória do casal.

2. Risco para Odete: ao usar a clínica de estética ligada ao império Roitman como fachada, ela coloca Odete na mira — um potencial gatilho que pode fragilizar o esquema bilionário da vilã.

3. Resistência interna: Marco Aurélio, embora inicialmente animado com os ganhos previstos (“600 mil por dia”), demonstra dúvidas sutis — sugerindo que esse envolvimento pode gerar fissuras no relacionamento .

O que esperar dos próximos capítulos

Exposição crescente: se as movimentações financeiras forem rastreadas, tanto Leila quanto Marco Aurélio podem sofrer retaliações da polícia e da própria Odete.

Destruição do vínculo: a crescente criminalização do casal poderá gerar atritos, traições e surpresas dramaticamente focais.

Conexão emocional: apesar da violência ética dos atos, a aliança reforça a devoção de Leila por Marco Aurélio, aprofundando o dilema moral da personagem.

