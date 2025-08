Vale Tudo: Ivan escapa da cadeia com prova bombástica de Bartolomeu

Bartolomeu desmascara a vilã e entrega gravação que prova a armação contra Ivan, que corre risco de ser condenado por suborno

Ivan (Renato Góes) será preso, acusado de subornar um fiscal da Receita Federal. O que poucos sabem e, o público logo descobrirá, é que tudo não passa de uma armadilha arquitetada por ninguém menos que a megera Odete Roitman (Débora Bloch), movida pelo desejo de vingança contra o ex-genro.

Após o fim do casamento com Heleninha (Paolla Oliveira), e determinado a cortar qualquer laço com a poderosa família Roitman, Ivan decide sair da TCA, empresa comandada pela ex-sogra. Ele recebe uma proposta para trabalhar em uma agência de turismo, mas há uma condição: precisa de uma carta de recomendação assinada por Odete.

A empresária, então, impõe um preço: quer que ele resolva um “probleminha” com a Receita Federal, o que, na verdade, é um pedido explícito de suborno. Ivan, pressionado, cede e acaba preso em flagrante. A pena pode chegar a 12 anos de prisão.

Bartolomeu entra em ação e vira o jogo

Segundo informações do site Na Telinha, a salvação de Ivan virá de onde ele menos espera: seu pai, Bartolomeu (Luis Melo), que decide agir por conta própria. Ex-jornalista investigativo e agora assessor de imprensa, ele retoma suas habilidades antigas e arma um plano ousado para provar a inocência do filho.

Bartolomeu marca um encontro com o mesmo fiscal envolvido na farsa, fingindo interesse em criar um esquema de sonegação. Durante a conversa, grava tudo e obtém a prova definitiva. O fiscal, chamado Gerson, acaba confessando que tudo foi uma armação bancada por Odete Roitman. "Ele é todo enrolado, tinham três processos correndo contra ele no Ministério Público", explica Bartolomeu.

Apesar de os processos terem sido arquivados, Gerson ainda responde por transações irregulares, e acaba cedendo à pressão ao ser confrontado.

A ameaça que obriga Odete a recuar

Com a gravação nas mãos, Ivan confronta a ex-sogra. “A senhora armou, pagou e se beneficiou do golpe. Tá tudo aqui nessa gravação. Inclusive, a parte em que ele falou o nome da senhora. Isso tem valor de prova judicial, viu?”, dispara o executivo, em um dos momentos mais aguardados da novela.

Sem saída e diante de provas incontestáveis, Odete Roitman é obrigada a retirar a queixa, livrando Ivan da condenação. A vitória marca não só a reabilitação do personagem, mas também a força da relação entre pai e filho, e a esperteza de Bartolomeu, que provou estar à altura da vilania da temida empresária.

A sequência promete ser um dos pontos altos da reta final do folhetim das nove da Globo, com direito a justiça poética, virada emocional e a derrocada momentânea de uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira.

