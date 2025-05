Vale Tudo: Ivan e Heleninha dão primeiro beijo; veja como será

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o clima vai esquentar entre Ivan e Heleninha! Os dois darão um beijo na praia; confira

O beijo de Ivan (Renato Góes) e Heleninha (Paolla Oliveira) rolará em breve em Vale Tudo. Após os dois apresentarem o edital de cultura da TCA, eles vão fazer um passeio sozinhos pela praia, onde acabará rolando um clima a ponto de darem um beijo quente.

Nitidamente apaixonada pelo funcionário de sua empresa, a artista não esconderá seu interesse e vai deixar as coisas rolarem. Ainda mais sabendo que Ivan está solteiro após terminar com Raquel (Taís Araujo) por conta dos dólares sumidos por armação de Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Debora Bloch).

"Tanto tempo que eu não ando na praia de noite", dirá a loira. “É, eu também... Eu te imaginava completamente diferente, sabia?”, dirá o moço. “É? Como?”, questionará ela, demonstrando todo seu interesse.

“Ah, sei lá... você vive me surpreendendo. Uma hora joga xadrez, outra hora sobe lá e... Achei que você falou com tanta naturalidade lá no palco", elogiará Ivan até que Heleninha terá seu sapato levado por uma onda e ele pegará o calçado. Ao devolver para ela o objeto, o clima vai rolar e eles vão se beijar. O vídeo mostrando o spoiler do beijo de Ivan e Heleninha foi postado pelo Gshow.

Heleninha terá nova recaída ao se envolver com Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha (Paolla Oliveira) terá uma nova recaída após tomar uma bronca de Ivan (Renato Góes). A artista voltará a beber e será encontrada pela família embriagada.

O deslize da loira acontecerá depois do funcionário da TCA chamar sua atenção por procurar Raquel (Taís Araujo) para falar sobre o relacionamento deles. Heleninha procurará a cozinheira para esclarecer que só se envolveu com Ivan solteiro e não quando estava comprometido com a empresária. Saiba mais o que acontecerá aqui!