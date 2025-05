Vale Tudo: Heleninha terá nova recaída ao se envolver com Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha terá nova recaída ao tomar bronca de Ivan; artista já estará namorando com o funcionário da TCA

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha (Paolla Oliveira) terá uma nova recaída após tomar uma bronca de Ivan (Renato Góes). A artista voltará a beber e será encontrada pela família embriagada.

O deslize da loira acontecerá depois do funcionário da TCA chamar sua atenção por procurar Raquel (Taís Araujo) para falar sobre o relacionamento deles. Heleninha procurará a cozinheira para esclarecer que só se envolveu com Ivan solteiro e não quando estava comprometido com a empresária.

A mãe de Maria de Fátima (Bella Campos) então dirá que a visita dela é desnecessária já que o namoro terminou por outros motivos e não por conta dela. Poliana (Matheus Nachtergaele) contará para Ivan sobre a visita de Heleninha. Isso irritará o administrador, que dará uma bronca na companheira.

Após ter recebido a "dura" dele, a herdeira de Odete Roitman (Debora Bloch) beberá. Ela ficará insegura, acreditando que o namoro está por um fio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Raquel faz a fila andar ao beijar outro na frente de Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan (Renato Góes) não estará mais com Raquel (Taís Araújo) por conta de uma armação de Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch). Mesmo separados, eles terão ciúmes um do outro e a coziheira dará um beijo em um homem de vingança.

No capítulo de segunda-feira, 19, a personagem de Taís Araujo continuará mexida com o término e ficará chateada ao ver o ex-namorado com Heleninha (Paolla Oliveira). Após ver que o funcionário da TCA está com a herdeira da patroa, a cozinheira fará a fila andar.

Raquel conhecerá Otávio (Breno da Matta) e aceitará o convite para sair para jantar com ele. Na porta do restaurante, ela encontrará Ivan com Heleninha e é então que resolve dar um beijo em seu pretendente. A atitude afetará o personagem de Renato Góes. Saiba mais aqui!