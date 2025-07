Vale Tudo: Heleninha tem atitude drástica ao ser largada por Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha tem atitude dramática após Ivan pedir o divórcio por não aguentar mais as recaídas da até então esposa

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, novela das nove da Globo, Heleninha (Paolla Oliveira) terá mais uma de suas recaídas. Segundo o Notícias da TV, a herdeira de Odete Roitman (Debora Bloch) perderá o controle após Ivan (Renato Góes) pedir o divórcio.

Inconformada ao ser largada, a artista quebrará um bar de hotel. A cena será semelhante à versão original da trama, quando Renata Sorrah viveu a personagem. A separação acontecerá depois do administrador admitir que não aguenta mais lidar com os problemas da esposa e as recaídas dela.

Ivan então fará as malas e deixará a mansão de Celina (Malu Galli). Heleninha o seguirá e ficará devastada ao vê-lo conversando com Raquel (Taís Araujo). Depois de ver a cena, ela terá a recaída.

A recaída de Heleninha

Bêbada, Heleninha chegará a um bar de hotel e ingerirá mais bebida. Um homem então se aproximará dela. A bilionária acabará assediada e até levará um tapa dele. Já muito afetada, a artista pedirá mais bebida e o atendente negará, deixando-a nervosa.

"Será que eu tô falando grego, ô rapaz? Eu estou mandando me servir uma dose de uísque", berrará. "Senhora, eu sou o gerente aqui do bar e eu sinto muito, mas, aqui, a senhora não vai beber mais", dirá o trabalhador. A negativa então vai gerar a confusão.

Solange fica grávida após recaída e esconde quem é o pai

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, nova das nove da Globo, Solange (Alice Wegmann) terá uma recaída que a deixará grávida. Segundo informações do site Notícias da TV, a moça, que não estará mais com Renato (João Vicente de Castro), acabará ficando com Afonso (Humberto Carrão) e a noite resultará em uma gravidez.

O reencontro com o ex-namorado acontecerá em uma festa, em que o bilionário exagerará na bedida e acabará indo embora com Solange para casa dela. Ao ir para a residência da ruiva, eles protagonizarão um clima e terão uma noite juntos. Saiba mais aqui!