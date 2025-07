Vale Tudo: Heleninha invade jantar de Ivan e flagra o marido com Raquel

Obcecada por traição, Heleninha rastreia o celular de Ivan e causa climão ao dar de cara com a rival durante encontro familiar

A paranoia de Heleninha (Paolla Oliveira) atingirá novos níveis no remake de Vale Tudo. Após invadir o celular do marido e ativar a localização em tempo real sem que ele soubesse, a pintora irá atrás de Ivan (Renato Góes) e o surpreenderá em pleno jantar ao lado de Raquel (Taís Araujo).

A cena tensa marca mais um capítulo da crise conjugal entre o casal, que vem se deteriorando diante do ciúme descontrolado e da proximidade crescente entre o empresário e a ex-namorada.

Heleninha rastreia Ivan e perde o controle.

A desconfiança de Heleninha sobre uma possível recaída de Ivan com Raquel a leva a cruzar uma linha perigosa: a artista plástica, sem o conhecimento do marido, ativa o recurso de localização em tempo real no celular dele. A cada movimento do empresário, ela acompanha tudo — o que, para ela, representa “segurança”, mas na prática só aprofunda sua ansiedade.

Quando Ivan não atende suas ligações durante a noite, a angústia explode. “Tá acontecendo alguma coisa”, desabafa ela, desesperada. Celina (Malu Galli), sempre racional, tenta acalmar a sobrinha. “Daqui a pouco ele vê a sua ligação e te retorna.” Mas Heleninha ignora o conselho e decide agir por conta própria. “Eu não vou fazer nada demais. Só… vou fazer uma surpresa pro Ivan!”, diz, enquanto sai da mansão.

Jantar amistoso vira cenário de tensão

Do outro lado da cidade, Ivan aproveita um jantar tranquilo na casa do pai, Bartolomeu (Luís Melo), onde Raquel também está presente a convite do anfitrião. O encontro tem clima descontraído, e os dois até relembram, rindo, o inusitado primeiro encontro em meio a um assalto. “Foi assim que eu conheci a Raquel”, dirá Ivan.

“Palhaçada do Ivan! Tá falando isso porque me defendeu de um assalto”, completará Raquel, arrancando gargalhadas da mesa. Mas a leveza logo será interrompida por um toque inesperado na campainha.

Chegada explosiva e troca de olhares

Ao abrir a porta, Ivan se depara com Heleninha. O susto é imediato. “Heleninha?! O que é que você está fazendo aqui?”, perguntará ele, visivelmente desconcertado. A presença dela surpreende não só o marido, mas também Raquel, que troca um olhar silencioso e tenso com a rival.

O clima à mesa muda completamente, e a tensão latente entre as três partes do triângulo amoroso volta à tona. Essa virada promete mexer profundamente com os próximos capítulos da trama. Com Heleninha cada vez mais à beira do colapso, e Raquel próxima de retomar o antigo romance com Ivan, a situação se complica — tanto emocionalmente quanto dramaticamente.

