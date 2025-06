Vale Tudo: Heleninha faz confissão sobre seu gêmeo, Leonardo

Sem saber que Leonardo está vivo e em uma cadeira de rodas, Heleninha faz revelação sobre seu gêmeo nos próximos capítulos de Vale Tudo; veja

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha (Paolla Oliveira) voltará a falar sobre seu irmão gêmeo, Leonardo. A pintora acredita que ele esteja morto e que o falecimento teria acontecido por um acidente ocasionado por ela.

O que a artista não sabe é que Odete Roitman (Debora Bloch) esconde vários segredos sobre a história. Diferente da versão original, no remake, Leonardo estaria vivo e na cadeira de rodas. Os últimos capítulos mostraram a dona da TCA fazendo uma visita em uma casa no mato com uma senhora chamada Nice, que pediu o dobro de dinheiro para a vilã para continuar ali cuidando de "algo".

Segundo o Notícias da TV, nos próximos capítulos, ficará ainda mais nítido que Leonardo não morreu . A neta da empregada falará para Odete que a senhora não tem mais condições de cuidar do homem.

Além disso, conforme informações do site, Heleninha fará uma confissão sobre seu gêmeo para Ivan (Renato Góes). A pintora desabafará sobre a morte do irmão.

"Foi como se eu tivesse matado uma parte de mim... E, de alguma forma, eu nunca deixei isso pra trás", dirá ela sem saber da verdade. O namorado então acolherá a moça e ela dirá que ele é o primeiro que a escuta de verdade. Esse momento deixará a relação mais profunda para Heleninha.

Saiba quem é Leonardo, filho de Odete escondido após acidente

O filho de Odete Roitman (Debora Bloch) pelo visto está vivo no remake de Vale Tudo. Na versão original, o moço morreu após um acidente de carro e um incêndio. Agora, Leonardo pode estar vivo pelas pistas que estão sendo mostradas pela escritora Manuela Dias.

Nos últimos capítulos, a vilã deu o que falar ao visitar uma casa no meio do mato, onde conversou com uma senhora chamada Nice e que esconde seu segredo em troca de dinheiro. Na ocasião, a dona da TCA olhou para um quarto escuro, dando a entender que tinha alguém lá dentro. Saiba mais aqui sobre o personagem que aparecerá em breve!

