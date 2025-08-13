CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Heleninha encara a dura realidade após quase perder o filho
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Heleninha encara a dura realidade após quase perder o filho

Drama familiar em Vale Tudo promete virar a vida de Heleninha de cabeça para baixo a ponto da artista resolver realmente mudar

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 11h49

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Heleninha tem virada ao ver o filho quase morrer
Heleninha tem virada ao ver o filho quase morrer - Reprodução/Globo

Em Vale Tudo, Heleninha (Paolla Oliveira) enfrentará um dos momentos mais dramáticos de sua trajetória. Após ser flagrada bêbada na rua pelo filho, Tiago (Pedro Waddington), a artista plástica verá o jovem reagir de maneira extrema. Determinado a mostrar à mãe o impacto real de seus excessos, Tiago comprará uma garrafa de uísque e sairá pela cidade, se embriagando sozinho. O objetivo é fazê-la sentir, de algum modo, a dor que sua família tem suportado há tempos.

Segundo o site Notícias da TV, o episódio tomará rumos ainda mais dramáticos quando o jovem for roubado e espancado, sendo levado a um hospital público. A situação acenderá um alerta definitivo para Heleninha: o comportamento dela já não afeta apenas a própria vida, mas também a segurança e o bem-estar de quem ela ama.

Marco Aurélio explode de fúria

Ao descobrir que o filho sumiu, Marco Aurélio (Alexandre Nero) entra em desespero e não mede esforços para encontrá-lo. “Liga pra polícia, pro secretário de Segurança, pro governador, até pro papa! Liga pra todo mundo, Freitas [Luis Lobianco]”, ordena o executivo. A busca termina com o pior cenário: Tiago está ferido, com um olho roxo, deitado em uma maca de hospital, sem celular e visivelmente abalado.

Ao chegar à unidade de saúde, Marco Aurélio não consegue conter a fúria e a preocupação: “Filho... Meu Deus... O que fizeram com você?”. Apesar de Tiago tentar minimizar, dizendo que está tudo bem, o executivo explode ao se deparar com Heleninha. “Você tem noção do que provocou? O nosso filho podia ter morrido!”, acusa, deixando claro que a irresponsabilidade da artista colocou toda a família em risco.

Um divisor de águas para Heleninha

O desabafo de Marco Aurélio não para por aí. Ele reforça a gravidade das escolhas da esposa, lembrando que o problema não é apenas dela, mas de todos ao redor. “Você acha que é só a sua vida que está em jogo quando bebe? Não é! Você arrasta todo mundo pro fundo junto com você!”, grita, enquanto Heleninha começa a chorar, reconhecendo seu erro: “Eu sei que errei... Mas eu amo o meu filho”.

Mesmo diante das lágrimas da mãe, Marco Aurélio continua firme: “Amar não é suficiente, Heleninha. Amar é cuidar, é proteger. E você falhou. Se algo pior tivesse acontecido, como é que a gente ia viver com isso?”. As palavras atingem a artista em cheio, deixando-a sem defesa e sozinha para enfrentar a responsabilidade de seus atos.

O começo de uma transformação

A partir desse choque de realidade, Heleninha perceberá que não poderá mais ignorar a urgência de mudar. A cena funcionará como um divisor de águas para a personagem, que finalmente começará a trilhar o caminho da recuperação e a enfrentar os próprios problemas de frente, marcando uma nova fase em sua história em Vale Tudo.

Leia também:Vale Tudo: Romance inesperado vira vida de Heleninha de cabeça para baixo

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudoheleninhaTiagofilho heleninha

Leia também

Reviravolta!

Raquel tem reviravolta após falir - Globo/Fábio Rocha

Vale Tudo: Raquel viraliza na rede social e dá a volta por cima após perder tudo

Eita!

Maria de Fátima usa segredo para chantagear Odete - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete

MORTE

Astro de História de Amor morreu aos 59 anos - Reprodução/Globo

Ator global de História de Amor morreu aos 59 anos após três paradas cardíacas

Eita!

Odete tem segredo em risco ao personagem casar com Leonardo - Foto: Reprodução / TV Globo

Vale Tudo: Personagem casa com Leonardo e atormenta Odete

Revelação importante

Zulma (Heloisa Périssé) e Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Estela faz descoberta e ameaça os planos de Zulma

Eita!

César reage com desprezo ao saber que é pai do bebê de Fátima - Foto: Reprodução / TV Globo

Vale Tudo: César reage com desprezo ao saber que é pai do bebê de Fátima

Últimas notícias

Maraisa surge hospitalizada e preocupa fãs; médica explica condição capilar da cantoraEspecialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'
Marcello Noves completa 63 anos nesta quarta-feira, 13Marcello Novaes chega aos 63 anos; Ator e filho compartilham personagem em novela
Fabiula Nascimento e Camila Queiroz estão no filme 'Uma Mulher Sem Filtro'Estreias de agosto nos cinemas: veja os 12 filmes que chegam ainda este mês
Astróloga fala sobre futuro de Neymar nos camposAstróloga aponta reflexões e futuro de Neymar no Santos: 'Momento muito delicado'
Virginia mostra semelhança com Maria AliceVirginia mostra foto de sua infância e choca com semelhança com Maria Alice
Armando BabaioffArmando Babaioff exibe foto inédita com seu namorado
Maíra CardiFilha de Maíra Cardi acorda gritando de dor em meio à recuperação de cirurgia: ‘Tadinha’
Marcelo Sangalo entrega mais detalhes de sua participação no projeto Ivete ClareouMarcelo Sangalo revela se vai subir ao palco na turnê de Ivete Sangalo: 'Quem sabe eu toco um pouquinho'
Maria de Fátima usa segredo para chantagear OdeteVale Tudo: Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete
Maria João Bastos está no elenco do filme ‘Uma Praia em Nossas Vidas'Maria João Bastos celebra novo filme no Brasil: ‘Fala de amor, descobertas’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade