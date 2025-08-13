Vale Tudo: Heleninha encara a dura realidade após quase perder o filho

Drama familiar em Vale Tudo promete virar a vida de Heleninha de cabeça para baixo a ponto da artista resolver realmente mudar

Em Vale Tudo, Heleninha (Paolla Oliveira) enfrentará um dos momentos mais dramáticos de sua trajetória. Após ser flagrada bêbada na rua pelo filho, Tiago (Pedro Waddington), a artista plástica verá o jovem reagir de maneira extrema. Determinado a mostrar à mãe o impacto real de seus excessos, Tiago comprará uma garrafa de uísque e sairá pela cidade, se embriagando sozinho. O objetivo é fazê-la sentir, de algum modo, a dor que sua família tem suportado há tempos.

Segundo o site Notícias da TV, o episódio tomará rumos ainda mais dramáticos quando o jovem for roubado e espancado, sendo levado a um hospital público. A situação acenderá um alerta definitivo para Heleninha: o comportamento dela já não afeta apenas a própria vida, mas também a segurança e o bem-estar de quem ela ama.

Marco Aurélio explode de fúria

Ao descobrir que o filho sumiu, Marco Aurélio (Alexandre Nero) entra em desespero e não mede esforços para encontrá-lo. “Liga pra polícia, pro secretário de Segurança, pro governador, até pro papa! Liga pra todo mundo, Freitas [Luis Lobianco]”, ordena o executivo. A busca termina com o pior cenário: Tiago está ferido, com um olho roxo, deitado em uma maca de hospital, sem celular e visivelmente abalado.

Ao chegar à unidade de saúde, Marco Aurélio não consegue conter a fúria e a preocupação: “Filho... Meu Deus... O que fizeram com você?”. Apesar de Tiago tentar minimizar, dizendo que está tudo bem, o executivo explode ao se deparar com Heleninha. “Você tem noção do que provocou? O nosso filho podia ter morrido!”, acusa, deixando claro que a irresponsabilidade da artista colocou toda a família em risco.

Um divisor de águas para Heleninha

O desabafo de Marco Aurélio não para por aí. Ele reforça a gravidade das escolhas da esposa, lembrando que o problema não é apenas dela, mas de todos ao redor. “Você acha que é só a sua vida que está em jogo quando bebe? Não é! Você arrasta todo mundo pro fundo junto com você!”, grita, enquanto Heleninha começa a chorar, reconhecendo seu erro: “Eu sei que errei... Mas eu amo o meu filho”.

Mesmo diante das lágrimas da mãe, Marco Aurélio continua firme: “Amar não é suficiente, Heleninha. Amar é cuidar, é proteger. E você falhou. Se algo pior tivesse acontecido, como é que a gente ia viver com isso?”. As palavras atingem a artista em cheio, deixando-a sem defesa e sozinha para enfrentar a responsabilidade de seus atos.

O começo de uma transformação

A partir desse choque de realidade, Heleninha perceberá que não poderá mais ignorar a urgência de mudar. A cena funcionará como um divisor de águas para a personagem, que finalmente começará a trilhar o caminho da recuperação e a enfrentar os próprios problemas de frente, marcando uma nova fase em sua história em Vale Tudo.

Leia também:Vale Tudo: Romance inesperado vira vida de Heleninha de cabeça para baixo