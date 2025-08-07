Vale Tudo: Heleninha descobre a maior mentira de sua vida

O maior segredo do remake está prestes a ser revelado e vai chocar Heleninha, que saberá que seu irmão gêmeo está vivo e escondido

Em Vale Tudo, a grande virada vai acontecer quando o maior segredo da história for finalmente desvendado. Heleninha (Paolla Oliveira), até então convicta de que matou o irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon), há mais de uma década, se depara com a verdade que Odete Roitman (Débora Bloch) manteve oculta por tanto tempo.

Segundo informações do Notícias da TV, a revelação vai mexer com os alicerces da trama e transformar a vida da artista para sempre.

A mentira de Odete e o segredo de família

Heleninha carrega um fardo enorme: ela acredita que dirigia embriagada na noite do acidente que vitimou seu irmão, levando-o à morte. Contudo, a verdade é muito mais cruel. Leonardo sobreviveu ao acidente, mas Odete, em sua manipulação e desejo de controlar a família, fez todos acreditarem que o filho tinha morrido.

A culpa e o luto empurraram Heleninha para um espiral de autodestruição, com seu vício crescente em álcool. Mas, à medida que a história avança, uma jovem chamada Ana Clara (Samantha Jones) começa a se aproximar de Heleninha. Elas se conhecem nas reuniões do Alcoólicos Anônimos, e Heleninha acaba se tornando amiga da jovem, sem saber que Ana Clara é, na verdade, a cuidadora de Leonardo. Ela foi contratada por Odete para manter o segredo sobre o irmão de Heleninha escondido, e nunca imaginou que sua relação com a amiga poderia levá-la à verdade sobre seu irmão gêmeo.

O encontro explosivo no evento

O suspense aumenta quando Heleninha decide abrir sua própria galeria e se prepara para a inauguração. Odete, como sempre, não deixará de causar um alvoroço. Ao perceber Ana Clara tão próxima de sua filha, Odete perde o controle, cria um escândalo no local e tenta expulsar a jovem do evento. A situação fica ainda mais tensa quando Heleninha, incomodada com a postura agressiva da mãe, defende Ana Clara e exige que ela permaneça.

Sentindo vergonha do comportamento da mãe, Heleninha se vê envolvida em um drama que não compreende. Ela ainda não sabe que está a um passo de descobrir a maior mentira de sua vida. O suspense se intensifica quando Ana Clara começa a cogitar revelar a verdade para Heleninha. Será que a jovem terá coragem de abrir a caixa de Pandora que Odete passou tantos anos tentando manter fechada?

Uma virada para a trama

A grande revelação promete ser uma das mais marcantes do remake de Vale Tudo. Ao finalmente descobrir que Leonardo está vivo, Heleninha será confrontada com a responsabilidade de entender como a própria mãe foi capaz de esconder a verdade por tantos anos. A mentira de Odete não só abala a relação entre mãe e filha, mas também destrói a base sobre a qual a poderosa família Roitman foi construída.

Enquanto isso, Odete terá de lidar com as consequências de suas ações, que agora estão prestes a explodir de forma incontrolável. A tensão entre Heleninha, Odete e Ana Clara vai dominar os próximos capítulos da novela, trazendo à tona as fragilidades e os segredos que marcaram a trajetória dos Roitman.

Uma reviravolta inesperada

Na versão original de Vale Tudo, Leonardo realmente morre, e a grande revelação é que a personagem de Renata Sorrah, Heleninha, não estava ao volante, era Odete quem causava o acidente. Essa reviravolta no remake promete acrescentar novas camadas à trama, desafiando os limites das relações familiares e expondo o quanto a verdade pode ser devastadora.

Com a revelação de Leonardo, Vale Tudo reafirma sua fama de novela cheia de surpresas e momentos de impacto. A grande mentira de Odete está prestes a ser desfeita, e ninguém, nem mesmo os Roitman, estará preparado para as consequências dessa explosão de segredos.

Leia também:Manuela Dias muda final original e dá nova chance para Celina