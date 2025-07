Vale Tudo: Heleninha chega ao fundo do poço e é salva por personagem inesperado

Após noite de sumiço e bebedeira, Heleninha é resgatada em estado crítico por figura improvável e emociona Raquel em cena comovente

A trajetória de Heleninha (Paolla Oliveira) em Vale Tudo atingirá um dos seus pontos mais dramáticos no capítulo previsto para esta sexta-feira (18). Após desaparecer durante a madrugada e deixar toda a família em pânico, a artista plástica será encontrada dormindo debaixo da mesa de um bar por Consuêlo (Belize Pombal), que se tornará sua inesperada salvadora.

Segundo o Notícias da TV, a sequência será intensa e delicada, marcada por angústia e compaixão, a personagem de Paolla Oliveira será acolhida pela secretária e levada para casa — onde acabará desmaiando de fraqueza e sendo flagrada por Raquel (Taís Araujo), dando início a novos conflitos emocionais na novela das nove da Globo.

Desespero familiar e resgate inesperado

O sumiço de Heleninha mobiliza toda a família Roitman. Afonso (Humberto Carrão), Celina (Malu Galli) e até a equipe de segurança da TCA entram em ação para tentar encontrá-la. Mas é Consuêlo, durante uma caminhada com Aldeíde (Karine Teles), quem a localiza: cambaleante, desidratada e visivelmente em crise, sentada em frente a um bar em Vila Isabel, zona norte do Rio.

O reencontro entre patroa e funcionária revela a fragilidade de Heleninha, que não esconde o pedido de socorro: "Eu não tô bem, Consuêlo, me ajuda?", diz, vulnerável. Sem hesitar, a secretária a leva para sua casa e a acolhe com solidariedade: "A senhora só tem que se preocupar em ficar boa."

O desmaio e o olhar comovido de Raquel

Já debilitada, Heleninha tenta minimizar a situação, dizendo que ficará pouco tempo e que não quer envolver nem Ivan (Renato Góes) nem Marco Aurélio (Alexandre Nero). Porém, sua condição piora e ela acaba desmaiando na sala da casa de Consuêlo. Nesse momento, Raquel entra inesperadamente no local para pegar formas emprestadas e se depara com a cena: Heleninha caída, sendo socorrida.

O impacto é tão forte que o capítulo termina com a imagem congelada no rosto espantado da cozinheira. A reação de Raquel, até então rival emocional de Heleninha por causa de Ivan, é de compaixão profunda. O episódio a faz refletir sobre o estado da ex-esposa do namorado e a leva a se afastar temporariamente do romance, sensibilizada com o sofrimento da outra mulher.

Reviravolta emocional e empatia inesperada

A sequência promete emocionar o público não apenas pela atuação de Paolla Oliveira em uma das fases mais densas da personagem, mas também pela mensagem de empatia em meio ao caos. Consuêlo, uma funcionária discreta, assume o papel de anjo da guarda em um momento que todos já haviam perdido as esperanças.

E Raquel, surpreendida pelo estado da rival, abandona temporariamente o julgamento para dar lugar à solidariedade. Esse ponto de virada pode abrir espaço para novos desdobramentos, especialmente no triângulo amoroso entre Heleninha, Raquel e Ivan, e ainda reforça a importância dos vínculos humanos na trama densa e atual de Vale Tudo.

