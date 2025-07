Vale Tudo: Grávida e rejeitada, Fátima implora ajuda a Raquel e tem resposta dura

Cena marca virada drástica na trajetória de Maria de Fátima, que sofre após desprezar a mãe no passado; veja o que acontecerá em Vale Tudo

A tensão promete tomar conta dos próximos capítulos de Vale Tudo. Em uma sequência carregada de drama e emoção, Maria de Fátima (Bella Campos) ficará completamente desestabilizada ao descobrir que está grávida — e a reação de Raquel (Taís Araujo) será decisiva para um desfecho trágico. As informações são do site Notícias da TV.

A notícia da gestação cai como uma bomba quando Celina (Malu Galli) diz à golpista que Afonso (Humberto Carrão), seu noivo, é estéril. Sem saber o que fazer, Fátima procura Raquel em um evento da TCA, mas a tentativa de aproximação termina em rejeição pública.

Rejeição dolorosa no Theatro Municipal

As cenas acontecerão em um luxuoso evento no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Raquel, elegantemente vestida e acompanhada de Renato (João Vicente de Castro), é surpreendida pela chegada da filha, visivelmente abalada.

"Por favor, eu preciso falar com você", suplica Fátima. Mas a resposta da mãe é seca e cortante: “Acho que houve um engano. Eu não te conheço.” A frase, dita diante de todos, funciona como um balde de água fria para a vilã, que insiste em um último apelo emocionado.

Ainda assim, Raquel mantém sua postura inabalável: “Me desculpe, mas não tenho nada pra conversar com você. Com licença.” Sem ceder ao drama, ela se afasta com o namorado, deixando Fátima sozinha e arrasada.

Celina manipula e pressiona a vilã

A decisão de Fátima de procurar Raquel é motivada por uma armação de Celina. A ricaça descobre que a jovem está tendo um caso com César (Cauã Reymond) e, para afastá-la de Afonso, inventa que o rapaz é infértil. A mentira tem como objetivo forçar o rompimento do noivado e proteger a reputação da família.

A reviravolta é ainda mais perigosa porque Fátima sabe que Celina é sócia oculta da Paladar, empresa de Raquel — um segredo que dá à vilã uma poderosa carta na manga.

Desespero e atitude extrema

A rejeição da mãe, combinada com a pressão de Celina e a insegurança quanto ao futuro da gravidez, empurra Fátima para um momento de desespero. Em uma cena impactante, prevista para ir ao ar a partir de 16 de agosto, a personagem sobe as escadarias do teatro e se joga do alto, determinada a interromper a gestação.

A cena promete ser um dos pontos altos da nova versão da novela, reforçando o tom dramático da trama e evidenciando a complexidade emocional das personagens femininas centrais.

