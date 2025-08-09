CARAS Brasil
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Gilda desmascara mais um personagem para Raquel; saiba quem

Aliada fiel, Gilda se destaca mais uma vez ao colocar personagem contra a parede ao desmascarar a sabotagem na Paladar; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 12h40

Gilda desmascara mais um personagem para Raquel
Gilda desmascara mais um personagem para Raquel - Crédito: Globo/Manoella Mello

Em Vale Tudo, a personagem de Letícia Vieira, Gilda, vai mostrar mais uma vez seu valor como aliada de Raquel (Taís Araujo). Depois de desmascarar o caso de Fátima (Bella Campos) com César (Cauã Reymond), Gilda se revela a chave para resolver o mistério da sabotagem da maionese da Paladar. Segundo informações do site Notícias da TV, a sequência, que promete fortes emoções, vai ao ar na segunda-feira, 11, quando ela, com astúcia e coragem, coloca o pilantra Walter (Leandro Lima) contra a parede.

A sabotagem da maionese e a intoxicação de Lucimar

Tudo começa quando Raquel reúne sua equipe para investigar como a maionese da Paladar foi contaminada, o que levou Lucimar (Ingrid Gaigher) a ser hospitalizada com intoxicação alimentar grave. Walter, que estava no local na noite da contaminação, tenta dar uma explicação convincente, alegando que havia retornado à empresa de madrugada porque esqueceu sua mochila com um remédio de uso controlado.

No entanto, Gilda tem uma memória afiada e não deixará a mentira passar. Ela se lembra claramente de ter visto Walter sair com sua mochila no fim do expediente, e não hesita em confrontá-lo. "Raquel, eu tenho certeza que o Walter saiu daqui com mochila dele. Certeza absoluta!", afirma ela, colocando-o contra a parede diante dos colegas.

Gilda coloca Walter em maus lençóis

Com a verdade começando a emergir, Gilda abre uma nova linha de investigação sobre a sabotagem encomendada por Odete (Débora Bloch). Sua coragem e atenção aos detalhes serão fundamentais para desmascarar Walter e descobrir mais sobre os planos de Odete. Com seu papel decisivo, Gilda acaba se tornando a heroína que ajuda a desvendar mais um golpe orquestrado pela vilã.

Raquel segue a pista e enfrenta Odete

Em um desdobramento da investigação, Raquel vai seguir o gerente de compras, Walter, e flagrá-lo com sua namorada. A descoberta não para por aí. Raquel, determinada a confrontar todos os envolvidos na sabotagem, invade o quarto de Odete no hotel para tirar satisfação diretamente com a ricaça. O confronto promete trazer ainda mais tensão à trama, à medida que o cerco se fecha em torno de Odete e seus aliados.

Uma virada importante na trama

O papel de Gilda em desmascarar Walter coloca em evidência sua importância para a trama e para a evolução da história. Ao lado de Raquel, ela ajuda a desmantelar os planos de Odete, reforçando a união e a coragem da protagonista em face das adversidades. Com a revelação de mais uma sabotagem, Vale Tudo mantém seu ritmo eletrizante, e a coragem de Gilda vai colocar mais um vilão contra as cordas, mostrando que a justiça sempre encontra uma maneira de prevalecer.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudoraquelPaladargildamaionesewalter

