Vale Tudo: Freitas arma contra Marco Aurélio e se alia a Odete

O jogo de poder e intriga em Vale Tudo ganha um novo e perigoso contorno com uma traição que pode mudar o rumo da novela. Cansado de ser humilhado e desprezado por seu chefe, Marco Aurélio (Alexandre Nero), o assistente Freitas (Luis Lobianco) decidirá virar o jogo a seu favor, procurando Odete (Debora Bloch) para uma delação bombástica. A atitude do personagem, incentivada por Mário Sérgio (Thomás Aquino), promete abalar as estruturas da TCA e intensificar ainda mais a rivalidade entre os dois poderosos.

As cenas, previstas para irem ao ar neste sábado (13), mostrarão o ponto de virada na vida de Freitas. Em um momento de desabafo com Mário Sérgio, o assistente será instigado a agir de forma mais drástica. O ex-piloto, que já desconfia das falcatruas de Marco Aurélio, sugerirá que uma delação contra o chefe poderia não só lhe trazer justiça, mas também uma promoção. A ideia, que fará os olhos de Freitas brilharem, o fará tomar a atitude mais corajosa de sua vida.

A delação e a aliança com Odete

Decidido, Freitas procurará Odete e contará tudo o que sabe sobre as falcatruas de Marco Aurélio. O assistente revelará, inclusive, que foi o chefe quem plantou todas as recentes matérias sobre a bilionária na imprensa. A denúncia, que fará a vilã ficar inicialmente cética, despertará seu interesse. A partir daí, a delação se transformará em uma aliança.

Odete, que não é boba, verá na atitude de Freitas uma oportunidade de se vingar de Marco Aurélio. A empresária pedirá ao funcionário que organize todas as provas que ele tem contra o chefe. Em troca, ela autorizará a compra da casa da mãe dele, em um gesto que mostrará ao assistente que vale a pena ficar do seu lado. A aliança entre Odete e Freitas adicionará mais um elemento de perigo e suspense à trama, já que a bilionária usará o assistente para conseguir o que quer e, depois, pode descartá-lo.

Ivan e o dilema moral

Enquanto Freitas vive seu dilema, a novela também mostrará o dilema moral de Ivan (Renato Góes). O namorado de Raquel (Taís Araujo) receberá a visita de Vilma (Letícia Lima) em sua agência. A mulher, que se apresentará como uma profissional de turismo com muitos anos no mercado, proporá uma parceria para alavancar os negócios de Ivan. A proposta, que será recebida com entusiasmo, se mostrará mais do que ele esperava.

Ivan, que vê na parceria uma oportunidade de expansão rápida e relevante para sua agência, logo descobrirá que Vilma age de forma desonesta. A revelação do caráter da mulher fará com que o empresário reflita se vale ou não a pena seguir com a parceria. O dilema de Ivan mostrará que, na vida, nem tudo é o que parece, e que às vezes é preciso fazer uma escolha entre a honestidade e o sucesso.

A trama de Ivan e Vilma, que é um dos núcleos paralelos da novela, promete trazer uma discussão importante para o público, já que a busca por sucesso rápido e fácil pode levar a escolhas perigosas e desonestas.

