Vale Tudo: Faturamento da novela bate recorde. Saiba o valor!

Globo fatura uma grande quantia com a publicidade na novela Vale Tudo. Saiba quanto a emissora faturou até agora

A novela Vale Tudo já bateu um recorde na Globo quanto o assunto é o faturamento. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo, a trama superou o remake de Pantanal no valor arrecado com ações publicitárias.

A publicação informou que o remake de Vale Tudo já faturou R$ 200 milhões em publicidade , que incluem os parceiros da faixa horária e as ações dentro de cena. No passado, o recorde estava com Pantanal, que faturou R$ 180 milhões enquanto esteve no ar.

Vale destacar que várias marcas já apareceram em cenas da novela Vale Tudo até agora e fizeram ações com os atores do elenco nos intervalos comerciais. Nas próximas semanas, o público deverá se deparar com outras ações comerciais na trama.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 2 a 5 de julho:

Capítulo 81 - Quarta-feira, 2 de julho

César repreende Maria de Fátima por ter recusado a proposta de Afonso. Odete diz a Afonso que Maria de Fátima está esperando outro tipo de pedido de casamento. Maria de Fátima fica incrédula ao ser pedida em casamento por Afonso. Poliana diz a Pascoal que Gilda está interessada nele. Maria de Fátima sugere a Raquel que faça um jantar para conhecer Afonso. Ivan cede sua casa a Luciano, enquanto ele estiver em Roma com Heleninha. Raquel sustenta as mentiras que Maria de Fátima conta a Afonso sobre sua família. Afonso vê uma foto de Rubinho e Raquel tirada no evento de Paraty.

Capítulo 82 - Quinta-feira, 3 de julho

Raquel fica constrangida por mentir a Afonso sobre Rubinho. Odete ajuda Maria de Fátima a se sentir mais valorizada em sua família. César ameaça Maria de Fátima, prometendo contar a Afonso sobre a parceria do casal. Maria de Fátima pede a Marco Aurélio que transfira César para a TCA em Paris. Odete deixa claro para Maria de Fátima que seu casamento com Afonso será feito com acordo pré-nupcial. Marco Aurélio comunica a Ivan a relação dos funcionários que irão com ele para Paris, e, entre eles, está o de César Ribeiro.

Capítulo 83 - Sexta-feira, 4 de julho

Ivan omite para Mário Sérgio que conhece César. Bartolomeu aconselha Ivan a focar no trabalho e na viagem. Ivan diz a Raquel que ela se arrependerá muito por cada acusação que fez a ele. Cecília se oferece para ajudar Celina a se desvencilhar da dependência financeira de Odete. Tiago avisa a Fernanda que precisa conversar com André. Marco Aurélio contrata Mário Sérgio como diretor da TCA. Ivan nota a fragilidade de Freitas e o convida para sair, descobrindo que Marco Aurélio conseguiu a mala de um milhão de dólares de volta. Ivan afirma a Raquel que Maria de Fátima pegou os dólares e devolveu para Marco Aurélio.

Capítulo 84 - Sábado, 5 de julho

Poliana fica preocupado com o estado de Raquel. Gilda reconhece Olavo e conta a Pascoal que o responsável por seu atropelamento estava na piscina da hípica com César. Heleninha e Ivan perdem o voo para Roma. Após enfrentar Marco Aurélio, Aldeíde pede demissão. Poliana fica nervoso no dia do casamento de Aldeíde. Aldeíde e Laudelino se casam e vão para Portugal. Pascoal e Gilda veem Maria de Fátima com César.

