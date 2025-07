Vale Tudo: Fátima surta, invade casa de Solange e planeja atentado contra gêmeos

Consumida pelo ciúme e pela paranoia, Fátima chega ao limite e tenta sabotar a gravidez de Solange, mas desiste no último instante em cena tensa

O lado mais sombrio de Maria de Fátima (Bella Campos) virá à tona no remake de Vale Tudo. Segundo informações do Notícias da TV, A gravidez de Solange (Alice Wegmann) mexerá com os nervos da vilã, que se deixará dominar pelo ciúme e pela desconfiança. Convencida de que os filhos que a rival espera são de Afonso (Humberto Carrão), Fátima planejará um crime cruel: invadir a casa da diretora e adulterar seu remédio.

O objetivo? Provocar o aborto dos bebês. A cena, recheada de tensão psicológica, promete estremecer o público da novela das nove da Globo com mais uma reviravolta na escalada de descontrole da personagem.

A descoberta que acende o estopim

Tudo começa com um comentário inocente de Heleninha (Paolla Oliveira). Ela conta a Fátima que Solange tem passado mal durante a gestação — algo esperado em uma gravidez de gêmeos. A informação cai como uma bomba. A vilã, que já desconfiava de um envolvimento antigo entre Solange e Afonso, liga os pontos.

A lembrança de uma festa em que o rapaz desapareceu por horas reforça sua convicção. E o reencontro com Solange na clínica de ultrassonografia a envenena de vez. Mesmo com a explicação debochada da ruiva, que diz que os filhos são de “produção independente”, Fátima não acredita e parte para o ataque direto: “Solange, você tá grávida do Afonso?”, dispara, sem rodeios.

Ódio, obsessão e um plano criminoso

A negativa de Solange não acalma Fátima — pelo contrário. Em conversa com César (Cauã Reymond), ela explode: “O pior é que eu tenho certeza de que os filhos da Solange são dele! E, ainda por cima, aquela vaca vai ter gêmeos!”. Dominada por um ódio cego, Fátima decide agir.

A personagem é mostrada invadindo a casa de Solange, trocando a insulina dela por água e pegando a caneta de aplicação — uma sequência que deixará o público sem ar. A cena, envolta em suspense, não mostra se ela conclui ou não o plano. Mais tarde, Fátima revela a César que não teve coragem de seguir adiante: “Na hora, sei lá… Eu fiquei pensando nos bebês. Acredita nisso? Como eu posso ser tão idiota?”, grita, arrependida e confusa.

Apesar da desistência, a revelação é chocante e escancara o grau de instabilidade emocional da personagem, que parece cada vez mais fora de controle.

Escalada de tensão promete abalar trama

A sequência marca um ponto de virada na trajetória de Fátima e evidencia sua deterioração emocional. Se até então a vilania da personagem se manifestava por meio de manipulações e chantagens, agora ela cruza uma linha perigosa, flertando com um atentado contra a vida de inocentes. A Globo deve explorar com intensidade os desdobramentos do ato frustrado, que pode gerar consequências graves tanto para Fátima quanto para Solange — especialmente se a tentativa vier à tona.

