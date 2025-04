Vale Tudo: Fátima se joga de janela, apanha de César e engana Raquel

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Fátima armará vários planos para enganar Raquel; a vilã vai até se machucar para isso

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) aprontará várias para tentar se reaproximas de Raquel (Taís Araujo) para pegar os dólares da mala trocada durante a viagem de Rubinho (Julio Andrade) no avião de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e para acabar com o namoro dela e de Ivan (Renato Góes).

A alpinista social não medirá esforços e até se jogará de uma janela após a mãe não querer falar com ela. Para chamar a atenção, Maria de Fátima fará o acidente acontecer até levar a cozinheira para visitá-la no hospital. A essa altura, ela já terá suspeitado do dinheiro ao receber o seguro de vida do pai em dólares.

A influenciadora ainda alugará um apartamento para voltar a morar com a mãe para separá-la de Ivan. Nisso, ela se junta com Odete Roitman (Debora Bloch) para atrapalhar o relacionamento e juntar o personagem de Renato Góes com Heleninha (Paolla Oliveira).

Maria de Fátima não parará por aí e fingirá que apanhou de um motorista na rua e pedirá para César (Cauã Reymond) bater nela para justificar sua ausência na inauguração do restaraunte de Raquel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Maria de Fátima rouba dólares de Raquel e sobra para Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) aprontará contra Raquel (Taís Araújo) e sobrará para Ivan (Renato Góes). A alpinista social roubará a mala de dólares da mãe e o sumiço do dinheiro vai recair sobre o namorado da cozinheira.

Para quem não sabe, a vendedora de sanduíches pegará a mala que achava ser de Rubinho (Julio Andrade) e, na verdade, a mala foi trocada com a de Marco Aurélio (Alexandre Nero) quando ele pegou carona no jatinho do empresário para ir para Nova York. Saiba mais aqui!

Leia também:Novo personagem entra em Vale Tudo; saiba qual será o papel de Leandro Lima