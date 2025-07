Vale Tudo: Fátima leva tapão de Odete após traição: 'Vai embora, sua pobre'

Depois de ser desmascarada por Afonso, Fátima enfrenta a fúria de Odete em cena tensa e humilhante que marca nova virada na novela

Maria de Fátima (Bella Campos) finalmente começa a pagar pelas armações que a transformaram em uma das personagens mais odiadas do remake de Vale Tudo. Após ser flagrada por Afonso (Humberto Carrão) na cama com César (Cauã Reymond), a vilã é expulsa da mansão dos Roitman e protagoniza um embate explosivo com ninguém menos que Odete (Debora Bloch).

Segundo o Notícias da TV, o ápice da cena acontece quando a bilionária, tomada pelo ódio, desfere um tapa estalado no rosto da golpista, selando mais uma humilhação em sua trajetória. O episódio vai ao ar no capítulo previsto para o dia 21 de agosto e promete ser um dos momentos mais comentados da novela das nove da Globo.

Humilhação pública e fim da farsa

A derrocada de Fátima começa com sua expulsão da casa de Afonso, que a surpreende em flagrante com César. Sem tempo para grandes despedidas, ela desce as escadas da mansão com apenas duas sacolas — levando consigo as mesmas roupas que trouxe antes de se casar. A cena simboliza não só a perda de status, mas também o fim da falsa estabilidade construída por meio de mentiras e manipulações.

Na sala, encontra Odete esperando por ela, visivelmente transtornada. A matriarca exige explicações, e Fátima, como de costume, responde com arrogância. “Me arrependo muito, mas porque eu dei bandeira... Só faltavam três meses pra eu sair desse casamento com um mínimo de recompensa”, dispara, debochando.

Guerra de ofensas e o tapa mais esperado

O clima entre as duas piora rapidamente. Odete chama a ex-nora de “burra”, enquanto Fátima, sem medo, dispara críticas a toda a família Roitman: acusa Heleninha (Paolla Oliveira) de ser narcisista, diz que Afonso é um “coitado” e, por fim, afirma que Celina (Malu Galli) é uma parasita.

A frase que sela seu destino é a mais cruel: “Fora o que morreu, né? Que esse se livrou de ter que conviver com vocês.” É nesse momento que Odete perde o controle. A empresária se levanta e dá um tapa com toda a força no rosto da vilã. A cena é forte e marca uma das viradas mais aguardadas da trama. “Vai embora daqui, sua pobre!”, grita, enquanto Fátima tenta manter a pose, cambaleando diante do impacto.

Justiça poética e resgate da força de Odete

O tapa não é apenas físico — é simbólico. Representa a resposta que o público esperava desde que Fátima começou a manipular todos ao seu redor. A sequência também resgata a imagem imponente de Odete, que, após ser enganada pela vilã, retoma seu papel como figura implacável e vingativa na novela. Essa cena se soma aos tapas já levados por Fátima de outras mulheres da trama, como Raquel (Taís Araujo) e Solange (Alice Wegmann), reforçando a construção de um arco de queda e punição.

