Vale Tudo: Fátima descobre que Leonardo está vivo. Saiba como!

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Fátima (Bella Campos) vai descobrir o grande segredo da vida de Odete Roitman (Debora Bloch): Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. A descoberta acontecerá quando ela estará com sede de vingança contra a ex-sogra.

Nas cenas, Fátima estará em uma das piores fases de sua vida. Ela está grávida, seu casamento com Afonso (Humberto Carrão) chegou ao fim e ela descobriu que seu filho é de César (Cauã Reymond), que a abandonou para ser amante de Odete. Com isso, ela decide se vingar da ex-sogra. Um dia, ela resolve que precisa descobrir algum podre da vilã e a segue até uma casa no interior.

Lá, segundo o site Notícias da TV, Fátima fica em choque ao ver Leonardo. Ela sabe que ele é o filho de Odete que estava morto, já que viu uma foto dele na mansão com os irmãos. Ao ver o rapaz vivo e debilitado, ela fica radiante. Isso porque poderá usar este segredo para chantagear Odete.

Então, Fátima faz fotos de Leonardo para ter como prova contra Odete em sua nova vingança. As cenas devem ir ao ar no final de agosto.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 4 a 9 de agosto:

Capítulo 109 - Segunda-feira, 4 de agosto

Raquel expulsa Odete de sua casa. Odete garante a Walter que acabará com a empresa de Raquel. Sardinha conta a Solange que viu Maria de Fátima com César. Consuêlo se preocupa quando Raquel lhe pede para não revelar a Odete que Celina é sócia da Paladar. Consuêlo entrega a pesquisa que fez sobre a Paladar a Odete. Odete exige que Maria de Fátima apague o post que fez na TCA. Raquel e Ivan passam uma noite juntos em um hotel. Eugênio conta a Celina e a Odete que Maria de Fátima postou um vídeo dizendo que foi censurada. Odete confronta Maria de Fátima.

Capítulo 110 - Terça-feira, 5 de agosto

Odete obriga Maria de Fátima a cancelar seu perfil das redes sociais. Odete pede ajuda a Mário Sérgio para destruir a reputação da Paladar. Walter comenta com César seu receio de perder Odete. Mário Sérgio e Odete ficam juntos. Maria de Fátima conta a César seus planos para engravidar de Afonso. Mário Sérgio descobre que a Paladar está contratando um gerente de compras, e ele e Odete pensam em Walter. Maria de Fátima deixa a boate ao ver César com Sheila. Afonso se embriaga, e Solange o ajuda. Afonso acorda sobressaltado na casa de Solange. Maria de Fátima pergunta a Afonso onde ele estava.

Capítulo 111 - Quarta-feira, 6 de agosto

Afonso mente para Maria de Fátima. Odete pede que Mário Sérgio treine Walter para a entrevista na Paladar. Afonso não recebe Solange, que o procura na TCA para entregar seu colar. Maria de Fátima planeja engravidar de Afonso. Odete pede a Luciano para seguir investigando Ivan. Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso. Consuêlo comenta com Aldeíde que tem a impressão de que André está escondendo algo. Luciano decide se mudar do apartamento de Ivan e contar ao amigo sobre o suborno que aceitou de Odete. Ivan orienta Luciano a fingir que segue aliado a Odete. Odete comemora ao saber que Walter foi contratado pela Paladar.

Capítulo 112 - Quinta-feira, 7 de agosto

Raquel apresenta Walter aos funcionários da Paladar. Leila procura Renato para propor um perfil seu na revista de bordo da TCA. André fala a Aldeíde que não gosta de viver às escondidas. Lucimar flagra Aldeíde com André. Walter passa para Odete todas as anotações sobre a Paladar. Depois de uma passagem de tempo, Marco Aurélio se surpreende com uma matéria na revista da TCA sobre Leila. Solange dorme durante uma reunião da Tomorrow. Vasco diz a Lucimar que alugou um apartamento no prédio dela. Odete avisa a Walter que ele sabotará a Paladar. Solange descobre que está grávida. Sardinha pergunta a Solange de quem é o bebê.

Capítulo 113 - Sexta-feira, 8 de agosto

Solange se nega a dizer de quem está grávida. Pascoal comenta com Raquel sua desconfiança com Walter. Cecília pensa em fazer as pazes com Marco Aurélio por causa de Sarita. Heleninha se recusa a sair de seu quarto. Cecília avisa a Marco Aurélio que gostaria que ele fosse ao aniversário da sobrinha. Raquel e Ivan combinam de ir a Paraty. Heleninha resolve aceitar a sugestão de Celina para as duas irem a Paraty. André salva Aldeíde de um afogamento na praia. Heleninha fica abalada ao ver que Ivan e Raquel estão hospedados na pousada de Laís e Cecília e resolve ir embora. Poliana flagra Aldeíde com André.

Capítulo 114 - Sábado, 9 de agosto

Poliana teme pela reação de Consuêlo quando souber que o filho está namorando a melhor amiga. Ana Clara diz a Odete que precisa de dinheiro. Heleninha chama Eunice à sua casa para copiar alguns vestidos. Eunice percebe que Heleninha está interessada em saber informações sobre Ivan e Raquel. Heleninha conta a Celina que Drª. Ana ameaçou parar de atendê-la se os combinados não forem cumpridos. Poliana conta a Raquel que a irmã está namorando André. Mário Sérgio distrai Ademir, o porteiro da Paladar, para que Walter possa entrar na empresa e infectar as comidas. Walter se apavora ao ver que Poliana e Marieta se aproximam.

